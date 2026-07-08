Cultura-Deporte

Provincia vietnamita acoge el XIII Campeonato de Karate del Sudeste Asiático

Vietnam inaugura el XIII Campeonato de Karate del Sudeste Asiático 2026 en Ninh Binh con cerca de 700 participantes de 11 países de la región.

Rashid Abdulmajid Ibrahim Mohammed Al Ali, vicepresidente de la Federación Asiática de Karate, habla en la cita (Fuente: VNA)
Rashid Abdulmajid Ibrahim Mohammed Al Ali, vicepresidente de la Federación Asiática de Karate, habla en la cita (Fuente: VNA)

Ninh Binh, Vietnam (VNA) – El XIII Campeonato de Karate del Sudeste Asiático 2026 se inauguró hoy en la provincia vietnamita de Ninh Binh, con la participación de cerca de 700 funcionarios, entrenadores, árbitros y atletas procedentes de los 11 países del Sudeste Asiático.

El torneo está organizado conjuntamente por el Departamento de Cultura y Deportes de Ninh Binh, la Federación de Karate del Sudeste Asiático (SEAKF) y la Autoridad Deportiva de Vietnam (SAV).

En la ceremonia de apertura, Nguyen Manh Cuong, subdirector permanente del Departamento provincial de Cultura y Deportes y jefe del comité organizador, informó que el certamen reúne a las selecciones nacionales de Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y el país anfitrión, Vietnam.

Como una de las competiciones de karate más importantes de la región dentro del sistema de alto rendimiento de la Federación Asiática de Karate, se espera que el torneo ofrezca enfrentamientos de alto nivel técnico.

La edición de este año abarca diversas categorías de edad, incluidas las divisiones juvenil, sub-21 y absoluta. Este formato garantiza la continuidad en la formación de los atletas y, al mismo tiempo, brinda a los jóvenes karatecas una valiosa experiencia en competiciones internacionales antes de dar el salto al máximo nivel.

En la categoría absoluta, los competidores disputarán medallas tanto en las modalidades de kata como de kumite, en diferentes categorías de peso masculinas y femeninas.

Manh Cuong destacó que el campeonato también constituye una oportunidad para promover los impresionantes paisajes naturales de Ninh Binh, su rico patrimonio cultural y la hospitalidad de su población, además de presentar la imagen de Vietnam a los visitantes internacionales.

Añadió que la organización del campeonato refleja la atención constante del Partido, el Estado, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y las autoridades provinciales al desarrollo del deporte vietnamita, al tiempo que demuestra la confianza de la SEAKF en la capacidad de Ninh Binh para albergar competiciones deportivas internacionales.

Por su parte, Rashid Abdulmajid Ibrahim Mohammed Al Ali, vicepresidente de la Federación Asiática de Karate, calificó el campeonato como una importante oportunidad para que los países del Sudeste Asiático evalúen sus programas de formación de atletas y eleven el nivel competitivo de la región.

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El Comité Organizador entregó el emblema del torneo a los patrocinadores. Foto: VNA

Asimismo, señaló que el torneo contribuirá a preparar a los deportistas para las principales competiciones internacionales, al tiempo que promoverá la solidaridad, la amistad y los valores fundamentales del karate, como la disciplina, el respeto y la unidad.

El campeonato se celebrará hasta el 12 de julio en el Gimnasio Deportivo de Ninh Binh./.

VNA
#Ninh Binh #SEAKF #Karate
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