Política

Fortalecen la amistad entre Vietnam y Laos

Vietnam y Laos consolidan su cooperación fronteriza mediante actividades de defensa, proyectos de infraestructura y acciones humanitarias durante el III Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza.

El viceprimer ministro y titular de Defensa vietnamita, general Phan Van Giang y su homólogo laosiano, el general Khamliang Outhakaysone, participan en una actividad en el marco del evento (Fuente: Periódico Tin Tuc va Dan toc)
El viceprimer ministro y titular de Defensa vietnamita, general Phan Van Giang y su homólogo laosiano, el general Khamliang Outhakaysone, participan en una actividad en el marco del evento (Fuente: Periódico Tin Tuc va Dan toc)

Nghe An, Vietnam (VNA) - En el marco del tercer Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza Vietnam–Laos, celebrado hoy en la zona de los pasos fronterizos internacionales de Nam Can de Vietnam y Nam On de Laos, se llevaron a cabo diversas actividades de carácter político, de defensa y humanitario, contribuyendo a fortalecer la especial relación de amistad entre ambos países y a construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.

La delegación de alto nivel de Vietnam estuvo encabezada por el viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang. Mientras tanto, la parte de Laos fue liderada por su homólogo, el general Khamliang Outhakaysone.

En el hito fronterizo 460, ambos ministros participaron en la ceremonia de repintado del mojón fronterizo y la plantación de un árbol de la amistad.

Estas actividades simbólicas reflejan la determinación de los Partidos, Estados y Ejércitos de los dos países de salvaguardar la soberanía nacional, preservar los logros de la demarcación fronteriza y seguir fortaleciendo la especial solidaridad entre Vietnam y Laos.

Uno de los momentos más destacados del programa fue la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Estación de Coordinación de las Fuerzas de Guardia Fronteriza Laos-Vietnam, cuya construcción es financiada por el Ministerio de Defensa de Vietnam y será entregada a la parte laosiana.

La obra contribuirá a reforzar la capacidad de gestión y protección de la frontera, así como a mejorar la coordinación entre las fuerzas fronterizas de ambos países en la lucha contra la delincuencia transnacional, la respuesta a las amenazas no tradicionales a la seguridad y el mantenimiento de la estabilidad, la seguridad y el orden en la frontera común.

El programa incluyó también diversas actividades humanitarias dirigidas a la población de las zonas fronterizas. En la escuela primaria Thong-nam-mun, ambos ministros entregaron 100 becas y numerosos obsequios a estudiantes en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a crear mejores condiciones para que continúen sus estudios.

Asimismo, las delegaciones visitaron el puesto sanitario militar-civil de la aldea de Xop Tong, construido por la Guardia Fronteriza de la provincia centrovietnamita de Nghe An y entregado a Laos en 2017. En la ocasión, se realizaron consultas médicas gratuitas, distribución de medicamentos a la población y entrega de reses reproductoras a familias de escasos recursos.

Estas actividades reafirman el carácter humanitario de la diplomacia de defensa de Vietnam y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas fronterizas.

Más de seis décadas después del establecimiento de las relaciones diplomáticas y casi medio siglo después de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación, la relación especial entre Vietnam y Laos continúa fortaleciéndose y desarrollándose. La serie de actividades del tercer Intercambio de Amistad de Defensa Fronteriza Vietnam–Laos reafirma una vez más los estrechos vínculos entre los Partidos, los Estados, los Ejércitos y los pueblos de ambos países, al tiempo que sienta una base sólida para construir una frontera común de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo sostenible./.

VNA
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