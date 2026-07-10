Exportaciones vietnamitas mantienen impulso pese a incertidumbre mundial

Hanoi (VNA) - Durante los primeros seis meses de 2026, las exportaciones vietnamitas continuaron mostrando una evolución positiva, impulsando la producción nacional y reafirmando su papel como uno de los principales motores de la economía.

Sin embargo, para lograr un crecimiento de dos dígitos en los próximos años, el sector exportador deberá acelerar significativamente su ritmo, en un contexto marcado por fuertes presiones sobre el comercio mundial.

Las exportaciones nacionales siguen concentrándose en determinados mercados y grupos de productos clave, lo que expone a la economía a las fluctuaciones de la situación internacional y a los cambios en las políticas comerciales. Además, el valor añadido generado en Vietnam en varios sectores exportadores continúa siendo limitado debido a la elevada dependencia de materias primas y componentes importados.

El sector acuícola fue uno de los puntos destacados del comercio exterior vietnamita en el primer semestre, con un valor de exportación estimado en 5,7 mil millones de dólares, un aumento interanual del 11%. No obstante, el crecimiento se desaceleró desde el segundo trimestre debido a los cambios en algunos mercados importantes, especialmente Estados Unidos, donde las exportaciones de atún disminuyeron entre un 8% y un 10%.

Nguyen Hoai Nam, secretario general de la Asociación de Productores y Exportadores de Productos Acuícolas de Vietnam (VASEP), señaló que el aumento de las medidas proteccionistas a nivel mundial está reduciendo gradualmente las ventajas obtenidas de los acuerdos de libre comercio. Las empresas también deben afrontar dificultades internas relacionadas con la escasez de mano de obra, el acceso limitado a la financiación y el incremento de los costes.

El sector textil-confección, otro pilar de las exportaciones vietnamitas, alcanzó un volumen de negocio estimado de casi 19 mil millones de dólares en el primer semestre. Pese a este resultado, las empresas siguen enfrentando el aumento de los costes de las materias primas, la logística y los requisitos de cumplimiento normativo, factores que afectan sus márgenes de beneficio.

Según Truong Van Cam, vicepresidente y secretario general de la Asociación Textil y de Confección de Vietnam (VITAS), la dependencia de materias primas importadas, que representan entre el 60% y el 70% de las necesidades del sector, limita la capacidad de las empresas para aprovechar plenamente las ventajas de algunos acuerdos comerciales, especialmente el Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Desde principios de año, la industria textil ha destinado más de 13 mil millones de dólares a la importación de materias primas y accesorios, incluidos 5,53 mil millones de dólares en tejidos procedentes de China.

Según Nguyen Thu Oanh, de la Oficina Nacional de Estadísticas, las exportaciones siguen siendo un importante apoyo para la economía vietnamita y demuestran su capacidad de adaptación ante las dificultades de la economía mundial. Sin embargo, la segunda mitad del año seguirá siendo complicada debido a la recuperación aún frágil de la demanda en varios mercados principales, la creciente competencia y la reducción de los precios de las materias primas.

Al mismo tiempo, Vietnam enfrenta un aumento de las importaciones. El país registró un déficit comercial de 16,6 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, frente a un superávit de 7,95 mil millones de dólares en el mismo período de 2025. Según el Ministerio de Industria y Comercio, esta evolución se debe principalmente al incremento de las importaciones de productos electrónicos, ordenadores y componentes, así como de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la producción.

No obstante, estas importaciones son consideradas un factor positivo a medio plazo, ya que contribuyen al fortalecimiento de la capacidad industrial y exportadora del país. Además, las presiones sobre las divisas se mantienen bajo control gracias a la inversión extranjera directa (IED), las remesas y los ingresos procedentes del turismo.

Para respaldar las exportaciones durante el segundo semestre, el Ministerio de Industria y Comercio prevé reforzar el apoyo a las empresas en el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio, intensificar la promoción comercial, eliminar obstáculos en los mercados prioritarios y fortalecer el control de los fraudes comerciales y las infracciones relacionadas con el origen de los productos.

Los expertos consideran que las exportaciones seguirán desempeñando un papel clave en el crecimiento económico, gracias a la recuperación gradual de los pedidos en la industria manufacturera, la agricultura y el sector acuícola. Sin embargo, advierten sobre la necesidad de anticiparse a las nuevas barreras técnicas y a las investigaciones de defensa comercial para mantener la dinámica del comercio exterior vietnamita./.

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