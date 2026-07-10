Gia Lai aspira a convertirse en un destino atractivo para la inversión

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia altiplana vietnamita de Gia Lai impulsa el desarrollo de una producción sostenible, cadenas de suministro verdes y actividades de mayor valor añadido con el objetivo de aumentar su atractivo para los inversionistas nacionales e internacionales.



Las autoridades locales consideran que la economía verde, la transformación digital, la innovación y la aplicación de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) constituyen la base de un crecimiento sostenible.



El vicepresidente del Comité Popular de la provincia, Nguyen Huu Que, afirmó que los criterios ESG han dejado de ser un simple concepto para convertirse en un requisito indispensable y en un "lenguaje común" para acceder a los flujos globales de inversión.



En este contexto, dijo, Gia Lai ha elegido los estándares ESG como uno de los pilares para fortalecer su competitividad y promover un desarrollo sostenible.



En un momento en que el Gobierno implementa el Programa nacional para la promoción de los negocios sostenibles 2026-2030 y los mercados internacionales endurecen las exigencias en materia de emisiones y cadenas de suministro, las empresas deben cumplir los estándares ambientales, sociales y de gobernanza para mantener su competitividad.



El presidente del Comité Popular provincial, Pham Anh Tuan, señaló que Gia Lai no solo busca atraer inversiones, sino también desarrollar cadenas de valor verdes, parques industriales ecológicos, agricultura de alta tecnología, industria de procesamiento y logística inteligente.



La provincia aspira a convertirse en un nuevo polo regional para la industria de procesamiento, las energías renovables, los servicios, los semiconductores y la inteligencia artificial en la región Centro-Altiplanicie Occidental de Vietnam.



Recientemente, Becamex Binh Dinh y CNG Vietnam firmaron un acuerdo para implementar soluciones de energía limpia en el complejo industrial Becamex VSIP Binh Dinh, con el fin de ayudar a las empresas a cumplir los estándares ESG.



Según representantes de CNG Vietnam, la aplicación de estos criterios no solo contribuye a reducir las emisiones, sino también a optimizar costes, mejorar la transparencia de los datos y fortalecer la competitividad empresarial.



Gia Lai cuenta con una superficie superior a los 21 mil 500 kilómetros cuadrados, una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes y más de 600 mil hectáreas de bosques.



Además, dispone de un sistema de puertos marítimos, aeropuertos, pasos fronterizos y parques industriales que constituye una base sólida para desarrollar la economía verde, la economía circular, las energías renovables, la industria de procesamiento y la logística.



El director general de Becamex Binh Dinh, Nguyen Van Lang, afirmó que la empresa está comprometida con el desarrollo de infraestructuras industriales verdes, la digitalización de los datos ambientales, la creación de una plataforma común de ESG y el apoyo a las empresas en materia de tecnología, gobernanza, acceso al financiamiento y conexión con los mercados.



Al mismo tiempo, Gia Lai continúa impulsando un modelo de administración orientado al desarrollo, acelerando la reforma de los procedimientos administrativos, fortaleciendo el diálogo con el sector empresarial y aplicando medidas estrictas contra las actividades que generan desperdicio de recursos o contaminación ambiental, con el fin de priorizar proyectos de desarrollo sostenible.



La provincia también intensifica la cooperación con institutos de investigación, organizaciones internacionales y empresas líderes, al tiempo que prioriza políticas de apoyo en materia de acceso a la tierra, ciencia y tecnología, así como el desarrollo de proyectos de reciclaje y nuevos materiales para reforzar la capacidad de implementación de los criterios ESG.



Con una estrategia basada en los principios ESG, políticas activas de atracción de inversiones y el acompañamiento del sector empresarial, Gia Lai se propone consolidarse como uno de los destinos de inversión más atractivos del Centro-Altiplanicie Occidental y de Vietnam./.

VNA