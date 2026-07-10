Provincia de Gia Lai intensifica la lucha contra la pesca ilegal

​Gia Lai, Vietnam (VNA) - La provincia vietnamita de Gia Lai está redoblando sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), con las campañas de sensibilización, inspecciones y patrullas, al tiempo que aplican estrictamente las normativas para prevenir infracciones y mejorar el cumplimiento de los pescadores.

A lo largo de su costa, las unidades de la Guardia Fronteriza han fortalecido los controles en los puertos pesqueros y las rutas marítimas, en coordinación con las autoridades locales para garantizar que los buques cumplan plenamente las regulaciones antes de salir al mar.

El puesto de control fronterizo de Mui Tan, dependiente de la Estación de la Guardia Fronteriza del Puerto de Quy Nhon, ha sido designado como un punto clave en la campaña provincial contra la pesca IUU.

​Recientemente, los oficiales y soldados de este puesto han intensificado las patrullas, inspecciones y controles de los barcos pesqueros que entran y salen del puerto de Quy Nhon, centrándose en la revisión de la documentación de los buques, los tripulantes y el funcionamiento de los sistemas de monitoreo de embarcaciones (VMS). Los barcos que no cumplen los requisitos legales no tienen autorización para zarpar.

El capitán Le Van Hoa, jefe del puesto, explicó que las señales de VMS se verifican antes de la salida y nuevamente cuando los barcos regresan a puerto. Si una embarcación pierde la señal de seguimiento durante más de seis horas, las autoridades realizan una investigación para determinar la causa.

Desde principios de 2025, las unidades de la Guardia Fronteriza costera de Gia Lai han coordinado con los organismos competentes el mantenimiento de 546 grupos de pesca segura, integrados por dos mil 267 embarcaciones y nueve mil 602 pescadores. Estos grupos se apoyan mutuamente en el mar y contribuyen a detectar y denunciar violaciones de las normativas pesqueras.

Las autoridades también han alentado a los propietarios de embarcaciones a firmar seis mil 230 compromisos de no entrar en aguas extranjeras, además de organizar 125 actividades de divulgación y sensibilización con la participación de cinco mil 875 propietarios de barcos, capitanes y pescadores.

Según el teniente coronel Pham Bao An, subdirector de la División de Operaciones del Mando de la Guardia Fronteriza de Gia Lai, solo las embarcaciones que cumplen todos los requisitos legales pueden abandonar el puerto. Los esfuerzos de concienciación pública también han ido acompañados de sanciones más severas contra las infracciones para aumentar el efecto disuasorio.

Uno de los cambios más significativos ha sido el aumento de la conciencia y el cumplimiento voluntario entre los pescadores. Actualmente, la mayoría de los propietarios de embarcaciones revisan habitualmente los equipos VMS antes de salir al mar, mantienen diarios de pesca y operan únicamente dentro de las zonas autorizadas.

​Muchos pescadores también han comenzado a compartir información sobre las regulaciones contra la pesca ilegal con sus compañeros, contribuyendo a extender el cumplimiento de las normas en las comunidades costeras.

Desde principios de 2025, ningún barco pesquero ni pescador de Gia Lai ha sido detenido por autoridades extranjeras. No obstante, las autoridades locales continúan reforzando el seguimiento de las embarcaciones de alto riesgo, la trazabilidad del origen de los productos pesqueros, la revisión de los diarios de pesca y la supervisión estrecha de las actividades pesqueras en el mar.

El coronel Tran Tien Hai, comandante del Mando de la Guardia Fronteriza de Gia Lai, afirmó que las unidades fronterizas han recibido instrucciones de vigilar estrechamente los barcos con alto riesgo de infringir las normas contra la pesca IUU y aplicar medidas firmes contra los reincidentes.

​Añadió que la provincia ha movilizado todos los recursos disponibles para la lucha a largo plazo contra la pesca ilegal, desplegando seis estaciones de la Guardia Fronteriza costera, nueve puestos de control, tres buques de patrulla y ocho lanchas rápidas especializadas para reforzar la vigilancia, las inspecciones y la aplicación de la ley en el mar./.

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