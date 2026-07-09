De Lung Cu a Mui Ne: un estudiante francés desafía Vietnam a pie de norte a sur

Vietnam (VNA) - Después de más de un mes caminando por los bosques y montañas del noroeste de Vietnam, el francés Joal Paillaud, de 20 años, ha completado los primeros mil kilómetros de su desafío: recorrer más de cuatro mil 200 kilómetros desde el extremo norte hasta el extremo sur de Vietnam.



Joal inició su viaje en junio desde el mástil de la bandera de Lung Cu, en la provincia septentrional de Ha Giang, llevando únicamente una mochila. El joven asegura que su travesía avanza según lo previsto y que mantiene una buena condición física.



El estudiante describe sus primeros días en las montañas del norte como una experiencia extraordinaria. Aunque antes de partir había oído hablar de la hospitalidad de los vietnamitas, la realidad, según él, superó ampliamente sus expectativas.



Uno de los momentos más memorables de su aventura ocurrió cuando se perdió durante más de un día en un bosque del Parque Nacional de Hoang Lien, cerca de Sa Pa. Tras muchas horas sin encontrar el camino de regreso, Joal tuvo que activar su baliza de emergencia, mientras su familia en Francia se preparaba para contactar con la Embajada de Francia en Hanoi. Fue entonces cuando se encontró con habitantes locales que le ayudaron a regresar sano y salvo.



Más allá de este episodio, Joal destaca sobre todo las sonrisas, la generosidad y la cálida acogida de los vietnamitas. Recuerda especialmente a un adolescente de 14 años que le regaló un paquete de algas, así como a las numerosas personas que le ofrecieron alojamiento de manera espontánea.



Tras llegar a Hanoi a comienzos de esta semana después de reencontrarse con un amigo, Joal continuará su recorrido por la costa, pasando por localidades como Ninh Binh, en el norte, y Mui Ne, en el centro, con el objetivo de llegar al extremo sur de Vietnam.



Con confianza en la siguiente etapa, espera aumentar su promedio diario de 40 a 55 kilómetros gracias a un terreno más favorable. Sin embargo, le preocupa el calor húmedo de las regiones central y meridional del país, por lo que prevé comenzar sus jornadas a partir de las 5:00 de la mañana.



Según el diario Sud Ouest, Joal comparte regularmente su aventura en las redes sociales y vende camisetas con la imagen de su proyecto para contribuir a financiar esta excepcional travesía./.

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