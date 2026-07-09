Condenan a prisión a un hombre por destruir el reposabrazos del trono de la Dinastía Nguyen

Hue, Vietnam (VNA) - El Tribunal Popular de la ciudad central de Hue condenó hoy a tres años y seis meses de prisión a un ciudadano local bajo el cargo de “daño deliberado a la propiedad”, tras haber destruido parcialmente el Trono de la Dinastía Nguyen, catalogado como tesoro nacional dentro de la Ciudadela Imperial de Hue.



La Fiscalía de la Región 2 de la mencionada urbe basó su acusación en la cláusula 2 del artículo 178 del Código Penal, solicitando una pena privativa de libertad debido al valor incalculable del bien patrimonial afectado.



Según el acta de acusación formal, el suceso ocurrió al mediodía del 24 de mayo de 2025, cuando el procesado, identificado como Ho Van Phuong Tam, adquirió un boleto de entrada para ingresar al recinto histórico. Una vez dentro del Palacio de la Suprema Armonía (Thai Hoa), el individuo saltó la barrera de protección de seguridad, se sentó directamente sobre el trono real y procedió a arrancar el reposabrazos delantero izquierdo, golpeando posteriormente la reliquia hasta fragmentar la sección desprendida en múltiples pedazos, antes de ser contenido y arrestado por el personal de vigilancia.



Los peritajes oficiales de tasación estimaron que el costo mínimo de la restauración técnica de la parte afectada asciende a más de 6,6 mil dólares. No obstante, el consejo de valoración patrimonial enfatizó que la pérdida en términos de significación histórica, cultural y espiritual de este tesoro nacional resulta imposible de cuantificar monetariamente.



Durante las fases de investigación, las autoridades forenses determinaron que, al momento de cometer el delito, el acusado padecía un trastorno mental severo inducido por el consumo prolongado de metanfetaminas, condición que le impidió controlar sus acciones.



El Trono de la Dinastía Nguyen constituye una pieza original única utilizada entre los años 1802 y 1945 durante las principales ceremonias de Estado de la última dinastía feudal de Vietnam y fue declarado Tesoro Nacional por el Primer Ministro en 2015./.

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