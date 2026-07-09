Universidad Nacional de Hanoi ocupa el puesto 175 de Asia en ranking Webometrics

Hanoi (VNA) - La Universidad Nacional de Hanoi (VNU) se situó en el puesto 175 de Asia y en el 756 del mundo en la segunda edición de 2026 del ranking Webometrics, consolidándose por quinto año consecutivo entre las 700 y 800 mejores universidades del planeta, informó hoy la institución.



En la clasificación correspondiente a julio de 2026, la VNU mantuvo además el primer lugar entre las universidades vietnamitas. El top 10 nacional lo completan la Universidad Duy Tan (1.070), la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi (1.245), la Universidad Ton Duc Thang (1.325), la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh (1.334), la Universidad Nguyen Tat Thanh (1.433), la Universidad de Da Nang (1.478), la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh (1.558), la Universidad de Recursos Hídricos (1.979) y la Universidad de Can Tho (1.999).



Webometrics es una clasificación automatizada que evalúa el grado de digitalización, visibilidad e impacto de los recursos académicos de las instituciones de educación superior. El ranking se basa en tres indicadores: Visibility (impacto y presencia en la web, 50%), Excellence (producción científica medida a través de Scopus, 40%) y Transparency (apertura de los recursos académicos en Google Scholar, 10%). El indicador Presence (volumen de recursos digitalizados) fue eliminado de la metodología en ediciones anteriores y ya no forma parte de la evaluación.



Previamente, el 24 de junio de 2026, la revista Times Higher Education (THE) situó a la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi (VNU) en el grupo 601-800 del mundo en el Impact Rankings 2026. Destacó especialmente su desempeño en el objetivo de Trabajo decente y crecimiento económico, donde se ubicó entre los puestos 101-200 a nivel mundial, reflejando su contribución a la formación de recursos humanos de alta calidad, la generación de conocimiento para el desarrollo socioeconómico y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo sostenible.



Asimismo, en junio, la VNU registró su cuarto ascenso consecutivo en el QS World University Rankings 2027, al situarse en el grupo 751-760 del mundo, la mejor posición alcanzada por la institución hasta la fecha./.

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