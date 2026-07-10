Economía

Empresa vietnamita premiada como el puerto verde inteligente del año en Asia-Pacífico

El Puerto Internacional de Long An fue distinguido como Empresa Puerto Verde Inteligente del Año 2026 por Frost & Sullivan, un hito para Vietnam.

La iniciativa de puerto verde e inteligente se implementa de forma integral en el Puerto Internacional de Long An. (Foto: VNA)
La iniciativa de puerto verde e inteligente se implementa de forma integral en el Puerto Internacional de Long An. (Foto: VNA)

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El Puerto Internacional de Long An, en la provincia sureña de Tay Ninh, se ha convertido en la primera empresa vietnamita en recibir el premio “Empresa Puerto Verde Inteligente del Año 2026”, concedido por la firma estadounidense de consultoría e investigación de mercados Frost & Sullivan en el marco de los Premios de Mejores Prácticas 2026 para la región de Asia-Pacífico.

Este reconocimiento supone un nuevo avance para el sector portuario de Vietnam en su camino hacia el desarrollo de puertos inteligentes, ecológicos y sistemas logísticos sostenibles.

El premio fue anunciado durante la participación del Puerto Internacional de Long An en la Conferencia y Exposición ASEAN Ports & Logistics 2026, celebrada del 7 al 9 de julio en Kuala Lumpur (Malasia).

Según Vo Quoc Huy, presidente del Consejo de Administración y director general de la empresa, el galardón refleja el reconocimiento internacional a la estrategia de desarrollo basada en la tecnología, la transformación verde y la mejora de la eficiencia operativa.

En un contexto marcado por la digitalización de las cadenas globales de suministro, la reducción de emisiones y la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), la innovación tecnológica y la capacidad de gestión se han convertido en factores decisivos para elevar la competitividad de los puertos. Frost & Sullivan destacó así los esfuerzos del Puerto Internacional de Long An por impulsar una logística moderna y sostenible.

La empresa ha construido un ecosistema digital integrado con plataformas de gestión empresarial y explotación portuaria como SAP S/4HANA, TOS, E-Port y WMS, conectando las operaciones de muelle, almacenamiento, transporte y atención al cliente. Estas soluciones han permitido mejorar la productividad, aumentar la transparencia y optimizar la cadena logística.

Paralelamente, el puerto ha implementado diversas iniciativas verdes, entre ellas la instalación de sistemas de energía solar en tejados, la electrificación de equipos operativos, el uso de grúas eléctricas y medidas de ahorro energético, en línea con el objetivo de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas.

Durante la cita ASEAN Ports & Logistics 2026, con la participación de más de 300 líderes, expertos, operadores portuarios, navieras y proveedores tecnológicos de la región, el Puerto Internacional de Long An presentó su modelo Smart Green Port, compartiendo experiencias sobre transformación digital y desarrollo de un ecosistema integrado de puerto-industria-logística.

La compañía también presentó un complejo de puerto marítimo, industria, servicios urbanos y logística de mil 935 hectáreas, conectado con Ciudad Ho Chi Minh, el delta del Mekong y las rutas marítimas internacionales. Este modelo contribuye a reducir costos logísticos, mejorar el transporte de mercancías y fortalecer las cadenas de suministro.

Además, el Puerto Internacional de Long An fue elegido como Puerto Anfitrión de ASEAN Ports & Logistics 2027, que tendrá lugar del 23 al 25 de marzo de 2027 en Ciudad Ho Chi Minh. La empresa considera que este reconocimiento constituye una oportunidad para promover las capacidades portuarias, logísticas y el entorno de inversión de Vietnam ante socios internacionales./.

VNA
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