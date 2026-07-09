Vietnam inaugura su primer consulado honorario en Phuket

Bangkok (VNA) – Vietnam inauguró oficialmente hoy su primer consulado honorario en Phuket, Tailandia, un paso importante para fortalecer las relaciones bilaterales y ampliar los servicios consulares destinados a los ciudadanos vietnamitas residentes en el sur del país.



El consulado honorario tendrá jurisdicción sobre ocho provincias costeras del sur de Tailandia: Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang, Satun, Ranong, Songkhla y Surat Thani.



La ceremonia de inauguración, celebrada en el Nai Yang Beach Resort de Phuket, contó con la asistencia del embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, autoridades locales, representantes del sector empresarial y miembros de la comunidad vietnamita.



El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung (Foto: VNA)



En su intervención, Pham Viet Hung destacó el significado de esta inauguración, que coincide con la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia. Señaló que los vínculos bilaterales han evolucionado desde estrechos intercambios entre ambos pueblos hasta convertirse en una Asociación Estratégica Integral, fortalecida recientemente por las visitas oficiales del secretario general del Partido Comunista de

Vietnam, To Lam, a Tailandia y del primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, a Vietnam.



El embajador afirmó que la apertura del primer consulado honorario de Vietnam en Phuket refleja el compromiso de ambos países de reforzar la cooperación con este importante centro económico del mar de Andamán. Asimismo, permitirá responder a la creciente demanda de servicios consulares y ofrecer un mejor apoyo a los ciudadanos y a la comunidad vietnamita en el sur de Tailandia.



También felicitó a Thaneth Tantipiriyakij por su nombramiento como cónsul honorario de Vietnam en Phuket y aseguró que la Embajada de Vietnam en Bangkok, junto con las demás entidades vietnamitas competentes, trabajará estrechamente con él y le brindará todo el respaldo necesario para el cumplimiento de sus funciones.



Por su parte, Thaneth expresó su compromiso de impulsar la cooperación en áreas como comercio, inversión, turismo, educación, cultura e intercambios entre los pueblos. Además, señaló que trabajará para fortalecer la imagen de Vietnam en Phuket y el sur de Tailandia, así como para prestar asistencia consular a los ciudadanos vietnamitas dentro de su jurisdicción.



Tras la ceremonia de inauguración, el foro Vietnam Connect Phuket 2026 reunió a cerca de 60 empresas de ambos países para explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión.



Durante el evento, Vietnam Airlines presentó su nueva ruta directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Phuket, que opera desde el 2 de julio con cuatro vuelos de ida y vuelta por semana y que se espera impulse los viajes y los intercambios comerciales. Asimismo, se firmó un acuerdo de cooperación entre la Escuela Internacional Kajonkiet (KIS) de Phuket y la Escuela Nobel de la provincia vietnamita de Thanh Hoa./.