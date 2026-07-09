Parlamento de Vietnam debate proyecto de resolución relacionado con mecanismos y políticas penales

Hanoi (VNA) - Al continuar con su cuarta reunión, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam centró hoy sus debates en el proyecto de Resolución que estipula mecanismos y políticas específicos para manejar las infracciones de las leyes relacionadas con la economía estatal, la economía privada y la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



En sus palabras, Nguyen Hong Dien, vicepresidente del Parlamento, informó que el Comité Permanente coincidió básicamente en la necesidad de emitir la resolución y acordó presentarla a la Asamblea Nacional para su consideración en la primera reunión extraordinaria del Legislativo en agosto de 2026.



El dirigente sugirió que se realicen más investigaciones sobre el nombre, el alcance de la regulación y los sujetos de aplicación, para garantizar que se ajuste a las directrices del Comité Central y el Buró Político del Partido, y que sea coherente con el contenido del proyecto de resolución.



Al mismo tiempo, el organismo redactor debe seguir revisando minuciosamente las normas del proyecto de Resolución, especialmente los mecanismos y políticas penales específicos, tales como las normas sobre la no persecución penal, la suspensión temporal y la exención de responsabilidad penal.



También enfatizó la importancia de regular contenidos que difieran realmente de las leyes y resoluciones vigentes y que sean autoridad de la Asamblea Nacional, creando así un marco jurídico sólido para proteger a los funcionarios y trabajadores dinámicos y creativos que se atrevan a pensar y actuar por el bien común, de conformidad con las orientaciones del Partido.



Además, es necesario tener una evaluación exhaustiva del impacto para garantizar la constitucionalidad, la legalidad, la viabilidad y la estricta aplicación, evitando lagunas legales o complicaciones durante la implementación, reiteró.



Asimismo, buscan estandarizar conceptos cuyo significado aún no está claro y que son de naturaleza cualitativa, con el fin de mejorar la transparencia y facilitar el proceso de implementación, remarcó.



El funcionario recomendó continuar realizando más investigaciones para perfeccionar el sistema de reglamentos, procesos y procedimientos penales, con vistas a concretar las políticas específicas estipuladas en este proyecto de Resolución, garantizando el establecimiento de una vía procesal suficientemente rigurosa, sincronizada y viable, acorde con los recursos y las prácticas operativas del sistema judicial.



El mismo día, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional emitió sus opiniones sobre el proyecto de Ley de Petróleo (modificada).



Nguyen Hong Dien comentó que el Comité Permanente de la Asamblea Nacional coincidió básicamente en la necesidad de promulgar la Ley de Petróleo (modificada) para institucionalizar de manera rápida y completa los lineamientos y políticas del Partido; crear uniformidad en el sistema jurídico; y resolver a fondo las dificultades y los obstáculos que surjan durante el proceso de aplicación de la Ley de Petróleo de 2022.



Propuso a la Comisión de Economía y Finanzas, en coordinación con el Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional y otras comisiones, continuar revisando el borrador y preparar un informe para que la Asamblea Nacional lo examine y decida en la primera reunión extraordinaria del Legislativo en agosto de 2026.



El Comité Permanente de la Asamblea Nacional sugirió prestar atención a la plena institucionalización de los puntos de vista, las tareas y las soluciones contenidas en la Resolución N.º 70-NQ/TW y la Conclusión N.º 76-KL/TW del Buró Político del Partido sobre cómo garantizar la seguridad energética nacional y la orientación estratégica para el desarrollo de la industria petrolera y gasífera de Vietnam.



El desarrollo de la rama debe estar estrechamente vinculado al progreso económico, la protección de los derechos e intereses legítimos de Vietnam en el mar, de conformidad con el derecho internacional; al tiempo que se garantizan los intereses legítimos de los inversores sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional.



La finalización del proyecto de ley requiere una comprensión profunda del pensamiento innovador esbozado en la Resolución No. 66-NQ/TW, emitida el 30 de abril de 2025 por el Buró Político, sobre la innovación en el trabajo legislativo y la aplicación de la ley para satisfacer las necesidades del desarrollo nacional en la nueva era./.

VNA