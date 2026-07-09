Política

Escuelas en zonas fronterizas impulsarán intercambios entre Vietnam y países vecinos

La construcción de 248 escuelas con internado de educación primaria y secundaria en las 248 comunas fronterizas constituye una directriz del Buró Político, cuyo objetivo es promover los intercambios entre los pueblos, fortalecer la confianza mutua y mantener un entorno de paz, estabilidad y cooperación en esas zonas.

Alumnos de la escuela internado Nan Ma, comuna de Pa Vay Su, Tuyen Quang. Foto: VNA
Alumnos de la escuela internado Nan Ma, comuna de Pa Vay Su, Tuyen Quang. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La construcción de 248 escuelas con internado de educación primaria y secundaria en las 248 comunas fronterizas constituye una directriz del Buró Político, cuyo objetivo es promover los intercambios entre los pueblos, fortalecer la confianza mutua y mantener un entorno de paz, estabilidad y cooperación en esas zonas.

Así lo afirmó hoy la portavoz de la Cancillería de Vietnam, Pham Thu Hang, al responder a una pregunta sobre el significado de esta política, durante una conferencia de prensa ordinaria.

La portavoz señaló que esta decisión del Buró Político lleva un carácter estratégico y de profundo significado humanitario, que refleja la atención del Partido y del Estado vietnamitas hacia las comunidades que viven en las zonas fronterizas, remotas y de difícil acceso.

Destacó que esta iniciativa constituye una tarea clave en el proceso de desarrollo socioeconómico e implementación de la política étnica de Vietnam, contribuyendo a mejorar las condiciones materiales y espirituales de la población fronteriza y reforzar la defensa y la seguridad nacionales.

Según Thu Hang, hasta la fecha, la primera fase del proyecto, que contempla la construcción de 100 escuelas, avanza activamente para completarse conforme al calendario previsto y entrar en funcionamiento a tiempo para el curso escolar 2026-2027.

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La portavoz de la Cancillería de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: VNA)

La portavoz recordó las palabras del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, quien subrayó que estas escuelas se convertirán en hitos de la educación en las zonas fronterizas.

Además de formar recursos humanos y promover el desarrollo socioeconómico sostenible de las regiones limítrofes, contribuirán a fortalecer los intercambios entre los pueblos y la cooperación entre las localidades y provincias fronterizas de Vietnam y los países vecinos.

También favorecerán una mayor comprensión y confianza mutuas, sentando una sólida base social para la gestión y la protección de las fronteras mediante medios pacíficos, al tiempo que reforzarán un entorno duradero de paz, estabilidad y cooperación entre Vietnam y sus países vecinos, sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía, la integridad territorial y los intereses legítimos de cada parte, dijo Hang./.

VNA
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