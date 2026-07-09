Campaña de 500 días recibe recuerdos de guerra y registros de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El Comité Directivo para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires de Ciudad Ho Chi Minh recibió hoy recuerdos de guerra y registros de entierro de soldados caídos, donados por el equipo de investigación de la Iniciativa de Contabilidad de la Guerra de Vietnam (VWAI).



La VWAI está encabezada por el Centro de Vietnam y el Archivo Sam Johnson de Vietnam (VNCA), junto con el Instituto para la Paz y el Conflicto (IPAC) de la Universidad Tecnológica de Texas. La iniciativa se dedica a la investigación y el análisis de materiales de archivo para apoyar las labores de búsqueda de los restos de los mártires.



Entre los materiales entregados figuran archivos sobre las pertenencias personales de tres mártires, registros de entierro y mapas con la ubicación de las tumbas de 21 mártires en el Hospital K76A, además de documentos descifrados relacionados con la Unidad 962, vinculados a los objetos hallados durante las excavaciones realizadas en el Parque Le Thi Rieng, en el distrito de Hoa Hung.



Ciudad Ho Chi Minh recibe archivos históricos para la búsqueda de mártires (Foto: VNA)



Se espera que esta documentación refuerce los esfuerzos de Vietnam para contrastar registros históricos, verificar testimonios, realizar prospecciones sobre el terreno y localizar los lugares de sepultura de los mártires cuyo paradero aún permanece desconocido.



Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal y jefe del comité directivo, calificó el material como una valiosa fuente de evidencia histórica. Señaló que cada documento, fotografía y objeto personal recuperado ayuda a esclarecer la información sobre quienes perdieron la vida durante la guerra y contribuye a la sagrada misión del país de devolver a los héroes caídos a sus familias y lugares de origen.



Asimismo, aseguró que los documentos serán utilizados de manera responsable por las entidades competentes, en especial por el Alto Mando de Ciudad Ho Chi Minh, encargado directamente de la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires.



El doctor Alex Thai Dinh Vo, profesor asociado, codirector del equipo de investigación y representante del Centro de Vietnam y del Archivo Sam Johnson de Vietnam, explicó que los documentos donados fueron recopilados a partir de más de 2,7 millones de páginas de documentos de campo de batalla conservados por la universidad, junto con otros más de tres millones de páginas procedentes de diversas fuentes estadounidenses, entre ellas los Archivos Nacionales de Estados Unidos y la Biblioteca del Congreso.



También expresó su confianza en que el equipo de investigación continuará apoyando a Vietnam mediante el análisis de registros históricos para reconstruir los acontecimientos de la guerra y verificar la información relacionada con los soldados desaparecidos, complementando así los trabajos de identificación mediante ADN.



Por su parte, la abogada Ta Thu Phong, jefa del equipo de investigación en Vietnam, indicó que los registros militares restaurados y las tres pertenencias personales recuperadas proceden de documentos militares estadounidenses originales capturados durante la guerra. Añadió que los expedientes de entierro de los 21 mártires contienen las coordenadas del Hospital K76A y mapas detallados con la ubicación de las sepulturas, así como las identidades y unidades militares de quienes fueron enterrados allí, información que facilitará futuras excavaciones y labores de recuperación.



El equipo de investigación también entregó documentos descifrados sobre la Unidad 962 tras analizar diversas fuentes de archivo relacionadas con los objetos descubiertos durante la excavación de los restos de los mártires en el Parque Le Thi Rieng.



Además, el equipo recopiló diez fotografías y cuatro fragmentos de video del ejército estadounidense que, según se cree, están relacionados con la fosa común de soldados caídos durante la Ofensiva del Tet de 1968 en el aeropuerto de Tan Son Nhat. Una vez concluyan las verificaciones correspondientes, estos materiales también serán entregados a las autoridades de la ciudad para respaldar futuras operaciones de recuperación./.