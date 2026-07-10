Ciudad Ho Chi Minh prueba su plataforma digital de promoción de inversiones

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh presentó recientemente la versión de prueba de la Plataforma Digital de Promoción de Inversiones (HCMCInvest), que marca la transición del modelo tradicional de promoción de inversiones hacia una plataforma digital basada en datos e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de estandarizar la información y fortalecer la conexión transparente con los inversionistas nacionales y extranjeros.

En el acto efectuado la víspera, el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc, afirmó que HCMCInvest proporciona información oficial sobre planificación, infraestructura, disponibilidad de terrenos y sectores prioritarios de inversión, contribuyendo a eliminar las barreras de información y a crear un entorno de inversión transparente e igualitario para las empresas.

La ciudad aspira a construir una infraestructura digital moderna que permita a los inversionistas acceder rápidamente a información confiable, reducir el tiempo de análisis del mercado, mejorar el entorno de inversión y reforzar su competitividad. Debido a la complejidad y magnitud del sistema, la plataforma continuará perfeccionándose a partir de las opiniones de empresas y ciudadanos, puntualizó.

Por su parte, el director de la Autoridad Nacional de Transformación Digital, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Tran Duy Ninh, destacó que Ciudad Ho Chi Minh es la primera localidad del país en desarrollar una plataforma digital para la promoción de inversiones.

Señaló que transformar los procedimientos administrativos y los métodos tradicionales de promoción en un producto tecnológico de amplia aplicación constituye un importante desafío. Sin embargo, consideró acertada la decisión de desarrollar una plataforma basada en datos e integrada con IA, en consonancia con la tendencia de utilizar la tecnología para analizar información y apoyar una toma de decisiones más rápida y precisa.

El presidente de Arobid.com, Tran Van Chin, valoró HCMCInvest como un hito en la modernización de la promoción de inversiones de la ciudad y una aplicación concreta de las directrices nacionales sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

A su juicio, la plataforma refleja la determinación de renovar el modelo de promoción de inversiones mediante el uso de datos e IA, optimizar los servicios para los inversionistas, mejorar la eficiencia de la gestión y contribuir al crecimiento económico. Asimismo, la puesta en marcha de esta versión de prueba evidencia un enfoque prudente, basado en la implementación práctica y el perfeccionamiento continuo del sistema.

Se firma un acuerdo de cooperación entre el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión de Ciudad Ho Chi Minh y Arobid.com para mejorar la coordinación en la gestión, operación y explotación de HCMCInvest. (foto)

Según Tran Van Chin, HCMCInvest se desarrolla bajo un modelo de cooperación público-privada, en el que las autoridades desempeñan un papel orientador, los organismos especializados coordinan la gestión de los datos y las empresas tecnológicas aportan soluciones técnicas para construir una infraestructura digital al servicio del desarrollo socioeconómico.

En el marco del evento, el Centro de Promoción Comercial y de Inversiones de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC) y Arobid.com firmaron un acuerdo de cooperación para la gestión, operación y explotación de HCMCInvest.

Además, Arobid.com suscribió una alianza estratégica con S&P Global con el propósito de incorporar datos de mercado de estándares internacionales, elevar la calidad de la información y aumentar el atractivo del entorno de inversión de Ciudad Ho Chi Minh para los inversionistas extranjeros./.

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