Ciudad Ho Chi Minh estrena infraestructura digital de promoción de inversión

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh pondrá en marcha mañana una versión piloto de infraestructura digital de promoción de inversiones para presentar a las agencias gubernamentales, empresas, inversores, asociaciones empresariales y organizaciones internacionales el sistema de datos, las herramientas de apoyo y las funciones que sirven a las actividades de promoción de inversiones municipales.



Se trata de un modelo pionero en Vietnam, que promueve la inversión según la manera moderna y transparente, aplicando tecnología digital e inteligencia artificial para mejorar la eficacia del apoyo a los inversores.



Esto también reafirma la tendencia a innovar en los métodos de promoción de inversiones hacia el enfoque moderno y transparente, aplicando la tecnología digital y la inteligencia artificial para mejorar la eficacia de las actividades en el campo.



Según un proyecto relacionado con el asunto desarrollado previamente, el modelo de infraestructura de promoción de inversiones digitales de Ciudad Ho Chi Minh garantiza los elementos como estandarizar el catálogo de planes según una estructura de datos unificada, digitalizar el proceso de recepción y coordinación de las necesidades de inversión, definir claramente la autoridad entre departamentos, ramas y unidades de gestión, registrar los historiales de seguimiento para mejorar la rendición de cuentas y construir un sistema de panel de control para la operación basado en datos en tiempo real.



La implementación de esta iniciativa por parte de Ciudad Ho Chi Minh tiene como objetivo impulsar cambios revolucionarios en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, convirtiendo la transformación digital en un motor de crecimiento de dos dígitos y mejorando la competitividad en la nueva fase de desarrollo./.

VNA