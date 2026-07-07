Ciudad vietnamita de Da Nang busca atraer más inversiones alemanas

Berlín (VNA) – La Autoridad del Parque de Alta Tecnología y de las Zonas Industriales de la ciudad vietnamita de Da Nang (DSEZA), en colaboración con la Embajada del país en Alemania, reunió a inversores alemanes con el objetivo de promover a la urbe central como un destino atractivo para la inversión germana, la diversificación de las cadenas de suministro y el fortalecimiento de la cooperación empresarial bilateral.



Al margen del evento, la DSEZA firmó un acuerdo de cooperación con la empresa belga ASCO Industries NV, lo que refleja un impulso más decidido hacia el mercado alemán y sienta las bases para futuras alianzas en materia de inversión y transferencia tecnológica.



En su intervención, la consejera financiera de la Embajada de Vietnam en Alemania, Nguyen Thi Thu Ha, describió a Da Nang como uno de los motores de crecimiento más dinámicos de Vietnam, destacando que el producto regional bruto (GRDP) de la ciudad registró un crecimiento estimado del 9,52% durante el primer semestre del año.



Añadió que la embajada continuará desempeñando un papel de puente para las empresas alemanas interesadas en identificar oportunidades de inversión, establecer centros de investigación y desarrollo (I+D) o ampliar sus operaciones manufactureras en la ciudad.



La delegación de Da Nang presentó el potencial de desarrollo y las ventajas competitivas de la ciudad, poniendo de relieve un entorno favorable para la inversión respaldado por reformas administrativas, la transformación digital y un modelo de gestión pública orientado al servicio de las empresas.



Un representante de la DSEZA explicó que la fusión con la vecina provincia de Quang Nam, efectiva desde el 1 de julio de 2025, ha ampliado considerablemente el espacio de desarrollo de la ciudad, creando nuevas oportunidades para proyectos industriales, de servicios y logísticos. Da Nang aspira ahora a alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos en 2026 y en los años siguientes, priorizando sectores como la alta tecnología, la tecnología digital, las industrias auxiliares, los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos y la investigación y desarrollo (I+D).



Uno de los temas que despertó mayor interés entre los inversores alemanes fue la decisión de la Asamblea Nacional de Vietnam de establecer la Zona Franca de Da Nang, la primera de su tipo en el país. Concebida como un centro integral que combinará manufactura, logística, comercio, finanzas y tecnología, la zona contará con mecanismos y políticas especiales destinados a reforzar la integración de Vietnam en las cadenas globales de valor.



Al reafirmar el compromiso de la ciudad con los inversores, el director de la DSEZA, Vu Quang Hung, señaló que las fortalezas de Alemania en alta tecnología, ingeniería de precisión y transformación digital complementan estrechamente la estrategia de desarrollo de Da Nang, lo que abre amplias oportunidades para una cooperación mutuamente beneficiosa.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Alemania, el presidente de la Asociación Alemania-Vietnam, Rolf Schulze, afirmó que el evento se celebra en un momento oportuno, cuando las relaciones bilaterales continúan profundizándose tras más de cinco décadas de vínculos diplomáticos y 15 años de asociación estratégica.



En el contexto de la reestructuración de las cadenas mundiales de suministro y de la evolución del panorama geopolítico, Schulze señaló que un número creciente de empresas alemanas considera a Vietnam un destino de inversión altamente atractivo. Gracias a una estrategia de desarrollo claramente definida y a los nuevos incentivos ofrecidos, Da Nang se encuentra en una posición favorable para captar el interés de las compañías alemanas que buscan establecer nuevas bases de operaciones en Asia.



El evento incluyó presentaciones de la DSEZA y de empresas vietnamitas como Phytopharma y NewTechco Group, que expusieron sus capacidades y su potencial de cooperación con socios alemanes. Los participantes también analizaron oportunidades de colaboración en ámbitos como la alta tecnología, la atención sanitaria, las industrias auxiliares y la innovación./.

VNA