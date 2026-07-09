Samsung apuesta por el talento vietnamita para reforzar su estrategia en IA y semiconductores

Hanoi (VNA) - El gigante surcoreano Samsung intensifica su estrategia de desarrollo de talento global en inteligencia artificial (IA) y semiconductores, con Vietnam como uno de sus mercados prioritarios para la formación de recursos humanos de alta tecnología.



La estudiante vietnamita Hoang Huong Giang, alumna de la Escuela Preuniversitaria para Superdotados de la Universidad Pedagógica de Hanoi, obtuvo la máxima puntuación en el examen SAT, una calificación de 8.0 en IELTS y fue una de las mejores estudiantes del examen nacional de graduación de bachillerato en el bloque A01. La joven decidió cursar la carrera de ciencias de la computación en el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur (KAIST), gracias a una beca financiada por Samsung. Analistas surcoreanos consideran que este caso refleja la estrategia del grupo de captar tempranamente talentos para fortalecer su futura fuerza laboral en áreas como IA, semiconductores, macrodatos e Internet de las Cosas (IoT).



El eje de esta estrategia es el programa Samsung Innovation Campus, lanzado en 2019 y presente actualmente en unos 40 países. En Vietnam, considerado un mercado clave, Samsung puso en marcha en abril la edición 2026 del programa en la provincia de Bac Ninh, en cooperación con el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la empresa High Tech Vietnam. Por primera vez, el plan incorpora un curso sobre tecnología de semiconductores, además de las capacitaciones en IA, IoT y Big Data.



La empresa prevé colaborar con unas 20 universidades e institutos para formar a más de dos mil 200 estudiantes durante 2026, en consonancia con el objetivo del Gobierno vietnamita de capacitar a 50 mil ingenieros en semiconductores antes de 2030. Asimismo, continuará desarrollando programas de formación para docentes y cursos especializados de distintos niveles.



Samsung también ha establecido en Vietnam centros de desarrollo de talento equipados con laboratorios STEM, instalaciones de realidad extendida (XR/VR) y simuladores de diseño de semiconductores.



En junio, la compañía firmó un memorando de entendimiento para el período 2026-2028 con la Universidad de Tecnología de la Universidad Nacional de Hanoi, la Academia de Tecnología de Correos y Telecomunicaciones y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, con el fin de impulsar la formación, la investigación, las becas, las prácticas y el reclutamiento.



El acuerdo contempla becas por unos 647 mil dólares para estudiantes sobresalientes en tecnologías de la información, IA, electrónica, telecomunicaciones, multimedia y ciberseguridad. Desde 2012, Samsung ha destinado alrededor de 6,8 millones de dólares a programas de cooperación con universidades vietnamitas.



La estrategia de formación también se extiende a otros países. Paralelamente, Samsung impulsa el programa Solve for Tomorrow, dirigido a estudiantes preuniversitarios en 68 países, con el objetivo de fomentar la aplicación de los conocimientos STEM para resolver problemas de la comunidad. Hasta la fecha, la iniciativa ha reunido a más de tres millones de participantes en todo el mundo.



En un contexto de creciente competencia internacional por el liderazgo en IA y semiconductores, Samsung considera que la expansión de sus programas de formación y becas en el extranjero constituye no solo una iniciativa de responsabilidad social, sino también una estrategia de largo plazo para garantizar recursos humanos altamente cualificados destinados a sus futuros centros de investigación, producción e innovación.



Na Ki-hong, director de Cooperación Estratégica de Samsung Vietnam, afirmó que, en la era de la inteligencia artificial, la compañía está reforzando el desarrollo de equipos de investigación y desarrollo (I+D) altamente especializados para adaptarse con rapidez a la evolución del mercado tecnológico mundial./.

VNA