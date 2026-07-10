Ciudad Ho Chi Minh atrae inversión millonaria en parques industriales

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las zonas de procesamiento de exportación y los parques industriales de Ciudad Ho Chi Minh atrajeron más de dos mil 600 millones de dólares en inversiones en los primeros seis meses del año, lo que equivale a más del 61% del objetivo para 2026.



Así lo dio a conocer Tran Viet Ha, subjefe de la Junta Directiva de Zonas de Procesamiento de Exportación e Industria de Ciudad Ho Chi Minh, durante una rueda de prensa sobre la situación socioeconómica municipal.



En consonancia con la orientación de Ciudad Ho Chi Minh para mejorar su competitividad en el contexto de la reestructuración de las cadenas de suministro globales, en especial, una serie de nuevos proyectos se centran en campos de alta tecnología, la transformación digital y la transición ecológica,



De ese monto, el capital de inversión extranjera alcanzó casi mil 600 millones de dólares, incluyendo 65 nuevos proyectos valorados en más de 867 millones de dólares y 83 con ajuste de capital (707 millones de dólares).



En cuanto a la inversión nacional, el capital registrado total superó los mil millones de dólares, provenientes de 57 proyectos recién aprobados y 34 con capital añadido.

Operaciones logísticas en el Parque Industrial de Tan Phu Trung, Ciudad Ho Chi Minh. (Foto:VNA)





Estos resultados reflejan el atractivo entorno de inversión de la urbe en medio de una competencia cada vez más feroz entre localidades y otros países de la región por captar recursos.



Además de atraer inversiones, Ciudad Ho Chi Minh está desarrollando una estrategia para construir un sistema de zonas de procesamiento de exportaciones y parques industriales modernos, especializados, ecológicos e inteligentes.



En términos de orientación del desarrollo espacial, Ciudad Ho Chi Minh se identifica como un centro de investigación y desarrollo (I+D), innovación, educación y formación, alta tecnología, centros de datos, inteligencia artificial (IA), finanzas y servicios.



Mientras tanto, Binh Duong aprovecha sus ventajas en la producción industrial a gran escala, las industrias auxiliares y de alta tecnología, y Ba Ria-Vung Tau se centra en el desarrollo de la economía marítima, las industrias asociadas con los puertos de aguas profundas, la logística, la industria del petróleo y el gas y las zonas de libre comercio.



Según Tran Viet Ha, el objetivo de Ciudad Ho Chi Minh es pasar gradualmente de un modelo de crecimiento basado en mano de obra barata y la explotación de recursos a uno con mucho más énfasis en la ciencia, la tecnología, la innovación y las economías digital, verde y circular.



Sobre esa base, las áreas prioritarias para la atracción de inversiones incluyen la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial, el big data, blockchain, la biotecnología, los nuevos materiales, la industria medioambiental, las energías renovables y las industrias auxiliares.



Junto con el desarrollo de la alta tecnología, la transformación digital y la transición ecológica se están convirtiendo en dos pilares de la estrategia para mejorar la competitividad de las zonas de procesamiento de exportación y los parques industriales.



Simultáneamente, la Junta Directiva de Zonas de Procesamiento de Exportación e Industria de Ciudad Ho Chi Minh continúa desarrollando la infraestructura digital en las zonas de procesamiento de exportación y los parques industriales mediante la ampliación de la cobertura 5G, la creación de bases de datos compartidas y el despliegue de plataformas de gestión inteligentes para la administración de infraestructuras, medio ambiente, inversiones y seguridad.



Para apoyar a las empresas en su proceso de transformación, la Junta Directiva sigue implementando programas para evaluar las necesidades de innovación tecnológica, conectar a las empresas con expertos, institutos de investigación y centros de formación; y ayudar a las empresas a acceder a fuentes de capital preferenciales, políticas de apoyo a los tipos de interés y fomentar el uso del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para actividades de investigación, innovación y transformación digital, entre otros.



También anima a las empresas a invertir en el desarrollo de recursos humanos digitales mediante la formación en habilidades digitales, el manejo de dispositivos inteligentes, la gestión de la producción digital y la mejora de la aplicación de la IA y el IoT en la monitorización de emisiones, la administración energética y medioambiental en tiempo real, mejorando así la competitividad de las empresas y satisfaciendo las crecientes exigencias del mercado internacional./.