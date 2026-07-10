Viena busca fortalecer sus lazos de cooperación con Vietnam en diversos ámbitos

Viena (VNA) - El alcalde de Viena, Michael Ludwig, manifestó su respaldo a la ampliación de la cooperación con Vietnam en áreas como el desarrollo de ciudades inteligentes, la protección del medioambiente, la planificación urbana, la ciencia y la tecnología, el turismo y los intercambios culturales. Asimismo, reafirmó el compromiso de la capital austríaca con la comunidad vietnamita residente en el país.



El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, sostuvo un encuentro con el alcalde Ludwig en Viena este 9 de julio para abordar el fortalecimiento de la cooperación entre ambas partes, los intercambios entre sus pueblos y el apoyo a la comunidad vietnamita en Austria.



Durante la reunión, Vu Le Thai Hoang destacó el liderazgo de Ludwig en el desarrollo de Viena bajo un enfoque centrado en las personas y en la mejora de la calidad de vida. Subrayó que la capital austríaca figura de manera constante entre las ciudades con mejor calidad de vida del mundo gracias a su gestión urbana inteligente, su compromiso con la sostenibilidad ambiental, un eficiente sistema de transporte público, servicios avanzados de educación y salud, y un sólido modelo de vivienda social.



El embajador agradeció al alcalde las condiciones favorables que Viena ofrece a los ciudadanos vietnamitas para vivir, trabajar y estudiar. Asimismo, propuso coordinar la organización de actividades con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027, además de ampliar la cooperación en ciudades inteligentes, ciencia y tecnología, innovación, turismo, música y preservación del patrimonio cultural.



En la ocasión, Hoang obsequió a Ludwig una edición en vietnamita del clásico libro infantil "La abuela en el manzano", de la escritora austríaca Mira Lobe, obra galardonada con el octavo Premio Nacional del Libro de Vietnam.



Por su parte, Ludwig expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en el ámbito socioeconómico, así como por la riqueza de su cultura y su gastronomía. También elogió la unidad, el dinamismo y las valiosas contribuciones de la comunidad vietnamita al desarrollo de Viena y de Austria.



El alcalde aceptó coordinar actividades políticas, culturales y económicas para conmemorar el 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas en 2027 y respaldó las propuestas de Vietnam para reforzar la cooperación en la gestión de ciudades inteligentes, incluidas visitas de estudio al modelo de ciudad inteligente Aspern de Viena, así como en materia de protección ambiental, planificación urbana, ciencia y tecnología.



Asimismo, propuso intensificar la promoción turística mediante giras de promoción y foros especializados, impulsar el establecimiento de vuelos directos entre ambos países y organizar conciertos de música clásica en las capitales de Vietnam y Austria.



Al agradecer el obsequio, Ludwig destacó que las obras de Mira Lobe han acompañado la infancia de generaciones de austríacos y representan un valioso puente cultural entre Austria, Vietnam y la comunidad internacional./.

VNA