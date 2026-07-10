Festival Vietnam-Japón 2026 impulsa cooperación hacia un futuro sostenible

Hanoi (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Da Nang inauguró el Festival Vietnam-Japón 2026 en el Parque Bien Dong, que se celebra del 9 al 12 de julio, con el objetivo de fortalecer los intercambios culturales y promover la cooperación entre esa localidad vienamita y otras de Japón, así como con empresas y socios nipones en diversos ámbitos.



En la ceremonia de apertura, la vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que, tras varias ediciones, el festival se ha consolidado como uno de los principales eventos de diplomacia exterior de la ciudad, contribuyendo a fortalecer la cooperación con las localidades y socios japoneses, además de servir como puente para impulsar la inversión, el comercio, el turismo, la educación, la ciencia y la tecnología, a la par de los intercambios pueblo a pueblo.



Según Anh Thi, la edición de este año se celebra en un momento en que Da Nang inicia una nueva etapa de desarrollo, respaldada por mecanismos y políticas específicas, reafirmando su posición como una ciudad costera dinámica, con una marcada identidad y una creciente integración internacional.



Antes de la inauguración del festival se celebró la conferencia “Encuentro con Japón en Da Nang: Asociación estratégica integral hacia un futuro sostenible”, con la participación de representantes de ministerios, organismos, autoridades locales, la Embajada de Japón en Vietnam y empresas de ambos países.



Durante el encuentro se analizaron las perspectivas de cooperación en inversión, finanzas, cultura, turismo y desarrollo local, además de suscribirse varios memorandos de entendimiento.



El embajador de Japón en Vietnam, Ito Naoki, afirmó que Da Nang avanza con rapidez hacia un modelo de ciudad moderna e inteligente, con la aspiración de convertirse en una ciudad de proyección global y de impulsar un crecimiento basado en la ciencia y la tecnología. Asimismo, aseguró que Japón movilizará tanto al sector público como al privado para reforzar la cooperación con la ciudad.



El festival reúne cerca de un centenar de pabellones dedicados a la cultura, la gastronomía, el turismo, así como productos y servicios de Vietnam y Japón.



También incluye una exposición sobre los logros de la cooperación entre Da Nang y sus socios japoneses, además de numerosas actividades interactivas dirigidas a residentes y visitantes.



Entre las principales actividades destacan exhibiciones de judo y Vovinam, el Earthing Marathon, un partido amistoso de fútbol Vietnam-Japón, experiencias de béisbol 5, presentaciones de la danza tradicional Bon Odori, bailes con bastones de bambú, un concurso de cosplay y espectáculos artísticos con la participación de artistas de ambos países.



En el marco del festival, delegaciones japonesas también visitarán el Parque de Software Digital número 2, el Centro Financiero Internacional, el Parque de Alta Tecnología y los parques industriales de Da Nang para conocer el entorno de inversión y las estrategias de desarrollo de la ciudad.



Celebrado anualmente desde 2014, el Festival Vietnam-Japón de Da Nang se ha consolidado como una plataforma eficaz para conectar a autoridades locales, empresas y ciudadanos de ambos países, contribuyendo al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, al tiempo que proyecta la imagen de Da Nang como una ciudad dinámica, acogedora y abierta al mundo./.

VNA