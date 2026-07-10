Festival Enjoy Danang 2026 promete nuevas experiencias turísticas

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Festival Enjoy Danang 2026 se celebrará del 22 al 26 de julio en el Parque Bien Dong (Mar del Este), las playas turísticas y diversos puntos de interés de la ciudad central vietnamita de Da Nang, según informó el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo.



El festival veraniego anual ofrecerá una amplia programación de actividades culturales, deportivas, recreativas, gastronómicas y de playa, con el objetivo de promover a Da Nang como un destino líder para festivales, eventos y turismo costero.



En la ceremonia de presentación del programa, celebrada el 8 de julio, el subdirector del Departamento, Tan Van Vuong, destacó que durante el primer semestre de 2026 la ciudad organizó con éxito una serie de eventos emblemáticos, entre ellos el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang, la cuarta edición del Festival Asiático de Cine de Da Nang y el Festival Gastronómico Da Nang Food Tour, los cuales contribuyeron a atraer visitantes y consolidar la posición de la ciudad como uno de los principales centros del turismo de eventos.



Según el funcionario, esta estrategia turística basada en la organización de eventos ha dado resultados alentadores. En los primeros seis meses del año, los establecimientos de alojamiento recibieron a más de 9,77 millones de visitantes, un aumento superior al 22% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, los ingresos procedentes de los servicios de alojamiento, restauración y viajes superaron los 1,32 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 21% interanual.



Para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, Da Nang está orientando su oferta hacia productos turísticos basados en experiencias que pongan en valor el patrimonio y la identidad cultural local. En este contexto, la ciudad adoptó el lema "Da Nang – Regreso a los Orígenes" como tema turístico para 2026, que servirá de eje para el desarrollo de productos y eventos durante todo el año.



Bajo el mensaje "Sentir - Disfrutar - Descubrir", el Festival Enjoy Danang 2026 busca ofrecer a los visitantes una inmersión en los paisajes naturales, el patrimonio cultural y el estilo de vida de la ciudad.



Uno de los momentos más destacados será la ceremonia inaugural, prevista para la noche del 23 de julio en el Parque Bien Dong. Concebido como un espectáculo escénico de gran formato, el evento recreará el patrimonio cultural de la región de Quang, desde las tradicionales aldeas pesqueras y comunidades artesanales hasta el dinamismo de la moderna vida urbana.



Los asistentes también podrán disfrutar de un mercado gastronómico rural, una fiesta de luces junto al mar, actividades para contemplar el amanecer, sesiones de yoga y meditación en la playa, recorridos por el mercado pesquero de Man Thai y la península de Son Tra, un programa de música electrónica (EDM) frente al mar y una plataforma digital interactiva para descubrir los principales atractivos turísticos de la ciudad.



El festival incluirá además diversas competiciones deportivas de playa, como carreras descalzas, voleibol y fútbol playa, stand-up paddle (SUP) y balonmano de playa, así como varios torneos de ámbito municipal y nacional.



Por otra parte, el Programa Turístico de Verano de Da Nang 2026, que se desarrollará entre junio y agosto, presentará nuevos productos turísticos que conectarán destinos del sur y el oeste de la ciudad, al tiempo que pondrá en valor su cultura, naturaleza y gastronomía.



Se espera que el festival impulse el turismo estival, diversifique la oferta turística de Da Nang, enriquezca la experiencia de los visitantes y consolide aún más la imagen de la ciudad como uno de los destinos turísticos más dinámicos de Vietnam./.





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