Economía

Vietnam impulsa desarrollo del sistema logístico para sector agrícola

Vietnam desarrollará un sistema logístico agrícola moderno con IA, blockchain y cadena de frío para reducir costos y aumentar la competitividad exportadora.

Cosecha de arroz en la comuna de Xuan Giang, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)
Cosecha de arroz en la comuna de Xuan Giang, provincia de Ninh Binh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam aprobó recientemente el Plan de desarrollo del sistema logístico para el período 2026-2030, con el objetivo de mejorar la calidad y la competitividad de los productos agropecuarios vietnamitas y sentar las bases para un crecimiento sostenible del sector.

De acuerdo con el plan, para 2030 el 100% de las zonas de producción agrícola, forestal y pesquera a gran escala contará con servicios integrales de trazabilidad, cuarentena, inspección, certificación de calidad, procesamiento y desarrollo de mercados, con el fin de responder a las crecientes exigencias de los mercados de exportación.

El Ministerio también exige que las 34 provincias y ciudades del país elaboren planes y asignen recursos para desarrollar sistemas logísticos especializados en productos agrícolas, con énfasis en almacenes, transporte y servicios adaptados a las características de cada localidad, conectados con centros logísticos regionales, puertos marítimos, autopistas y pasos fronterizos.

El desarrollo de una red logística con enfoque regional contribuirá a fortalecer la cadena de suministro y superar la actual fragmentación del sector.

El plan establece además que el 80% de las empresas dedicadas a la logística agrícola adopten tecnologías digitales y procesos de transformación digital.

Se promoverá el desarrollo de cadenas de suministro inteligentes mediante la aplicación de inteligencia artificial (IA), blockchain y macrodatos para la gestión de la cadena de frío, la trazabilidad de los productos y el monitoreo del transporte en tiempo real, con el propósito de reducir costos, acortar los tiempos de distribución y mejorar la eficiencia de la gestión.

El sector agrícola impulsará la creación de cadenas logísticas verdes, conectadas tanto a nivel nacional como internacional mediante sistemas de transporte multimodal, en consonancia con la estrategia de desarrollo de una economía verde.

Actualmente, aunque numerosos productos agrícolas vietnamitas destacan por su productividad y calidad, su competitividad en los mercados internacionales sigue viéndose limitada por los elevados costos logísticos, la insuficiente infraestructura de la cadena de frío y las limitaciones en los sistemas de trazabilidad.

En este contexto, el desarrollo de un sistema logístico moderno se perfila como un factor clave para incrementar el valor agregado, fortalecer la competitividad y ampliar los mercados de exportación de los productos agrícolas vietnamitas./.

VNA
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