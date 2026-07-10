Inician la construcción de rutas clave de conexión con el aeropuerto de Long Thanh

Dong Nai, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la provincia meridional de Dong Nai celebraron hoy una ceremonia de inicio simultáneo de las obras de construcción y ampliación de tres proyectos viales estratégicos que conectarán con el futuro Aeropuerto Internacional de Long Thanh, con una inversión total estimada en aproximadamente 470 millones de dólares.



En concreto, el proyecto de modernización y ampliación de la carretera DT769 cuenta con una longitud total de unos 30 kilómetros y atravesará tres comunas y barrios. Su punto de inicio se localiza en la intersección con la Carretera Nacional 1 (en el cruce de Dau Giay) y el punto final conectará con la Carretera Nacional 51 (en el cruce de Loc An, en el barrio de Long Thanh). Una vez operativa, esta vía facilitará el flujo vehicular desde las provincias de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen) y la región centro-sur hacia la terminal aérea, al tiempo que aliviará la congestión en los ejes de transporte existentes.



Por su parte, el proyecto de mejora y expansión de la ruta DT773 tendrá una extensión de unos 37 kilómetros a lo largo de seis comunas y barrios, mientras que la construcción de la nueva vía DT770B abarcará casi 43 kilómetros y cruzará cinco localidades de la provincia.



Acto inaugural de la construcción de rutas clave de conexión con el aeropuerto de Long Thanh



Los tres proyectos viales están diseñados para una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Según los cronogramas oficiales, las obras en la carretera DT769 se completarán en el transcurso de 2027, mientras que los ejes DT773 y DT770B estarán concluidos en 2028.



El Comité Popular de la provincia de Dong Nai señaló que la ejecución de estas tres obras busca perfeccionar el sistema de infraestructura de transporte local según la planificación aprobada. Asimismo, incrementará la conectividad entre la Zona Económica Clave del Sur y la Altiplanicie Occidental, reduciendo de manera significativa el tiempo de traslado desde el Norte y Noreste de Dong Nai hacia el aeropuerto de Long Thanh y los complejos portuarios de Cai Mep - Thi Vai y Phuoc An.



Al intervenir en el acto oficial, el vicepresidente del Comité Popular de Dong Nai, Nguyen Tuan Anh, destacó la trascendencia geopolítica y económica de las inversiones.



Subrayó que la ruta DT770B está catalogada como un eje logístico estratégico que interconectará autopistas, zonas industriales, centros de distribución de carga y, fundamentalmente, el nodo aeroportuario.



El funcionario concluyó que la puesta en servicio de esta red vial abrirá un nuevo corredor de transporte que disminuirá los costos logísticos de las empresas y potenciará la competitividad de Dong Nai en la atracción de inversión extranjera directa, dinamizando la industria manufacturera y los servicios de alto valor agregado./.