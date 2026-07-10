El Pho lleva los sabores y la identidad de Vietnam a Europa

Viena (VNA) - Vietnam acerca la historia de su gastronomía al público europeo a través de un recorrido cultural transcontinental centrado en el pho, la emblemática sopa de fideos típica del país.



Organizado por la Embajada de Vietnam en Austria, en colaboración con la Asociación "We Love Pho", la Asociación de Cultura Culinaria de Ninh Binh y ocho destacados expertos y maestros culinarios, el evento celebrado en Viena forma parte del Viaje del Pho y la Cultura Culinaria Vietnamita por Europa, una iniciativa que recorrerá nueve destinos en seis países.



Más que una simple muestra gastronómica, el programa reúne demostraciones culinarias en vivo, charlas sobre la cultura vietnamita, intercambios entre chefs y espacios de networking con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la cocina vietnamita y estrechar los vínculos entre culturas a través de la gastronomía.



La cita en Viena reunió a cerca de un centenar de invitados, entre ellos funcionarios del Gobierno de Austria, embajadores y encargados de negocios, representantes de organizaciones internacionales, miembros de la comunidad vietnamita, empresarios y amigos de Austria y de otros países europeos, lo que pone de manifiesto el creciente interés por el rico patrimonio culinario de Vietnam.



Durante la inauguración, el embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, destacó la iniciativa como un valioso ejemplo de diplomacia cultural. Señaló que la gastronomía constituye un poderoso puente entre los pueblos y subrayó que el pho va mucho más allá de ser uno de los platos más emblemáticos del país. Cada tazón, afirmó, conserva generaciones de saber popular, tradición culinaria y memoria cultural, convirtiéndose en una auténtica expresión de la identidad y el espíritu de Vietnam.



El embajador también anunció que Vietnam prepara un expediente científico para solicitar a la UNESCO la inscripción del pho en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Explicó que este reconocimiento no solo pondría en valor el pho como un patrimonio cultural compartido por toda la humanidad, sino que también contribuiría a consolidarlo como una marca cultural nacional, impulsar el turismo y abrir nuevas oportunidades para las industrias culinaria y cultural del país.



Como parte de las actividades, la artesana Le Thi Thiet, vicepresidenta de la Asociación de Cultura Culinaria de Vietnam y titular de la Asociación de Cultura Culinaria de Ninh Binh, participó junto a otros maestros culinarios en una demostración del proceso de elaboración del pho. Además, enseñó a los asistentes a preparar rollitos de primavera frescos, una actividad que despertó un gran entusiasmo entre el público./.

VNA