Sociedad

Hanoi prueba modelo de comunas y barrios socialistas

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam para concretar los objetivos de desarrollo de la capital en esta nueva fase, con el fin de construir un gobierno moderno de base que sirva al pueblo, utilizando la calidad de vida, la satisfacción y la felicidad de la población como medida de desarrollo.

Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam. (Fuente: VNA)
Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Hanoi pondrá a prueba el modelo de "comuna y barrio socialista" en las comunas de Phuc Thinh y Thu Lam para concretar los objetivos de desarrollo de la capital en esta nueva fase, con el fin de construir un gobierno moderno de base que sirva al pueblo, utilizando la calidad de vida, la satisfacción y la felicidad de la población como medida de desarrollo.

Este es el contenido de la Resolución No. 16-NQ/TU, con fecha del 8 de julio de 2026, del Comité Ejecutivo del Comité del Partido de Hanoi, sobre la construcción y puesta a prueba del modelo de "comunas y barrios socialistas" en la ciudad.

La resolución establece que el programa piloto tiene como objetivo probar y concretar los valores, metas y características del socialismo a nivel de base, al tiempo que busca formar un modelo de gobernanza de comuna y barrio moderno, transparente y efectivo destinado a promover el derecho del pueblo a la autogobernanza, creando una base para mejorar gradualmente los mecanismos y las políticas y replicarlo en toda la urbe.

La resolución estipula que el mencionado modelo debe situar al pueblo en el centro, como sujeto, objetivo y motor del desarrollo.

Los lineamientos, estrategias y soluciones implementadas pretenden elevar la calidad de vida, garantizar la equidad y el progreso sociales, y no dejar a nadie atrás; al tiempo que se promueve el desarrollo armonioso entre la economía, la cultura, la sociedad y el medio ambiente, vinculando el crecimiento con la mejora de la vida material y espiritual de las personas.

Según la resolución, las dos comunas de Phuc Thinh y Thu Lam fueron seleccionadas para implementar el proyecto piloto de acuerdo con una hoja de ruta específica, asegurando que se ajuste a la orientación del desarrollo espacial, las condiciones de la infraestructura, el potencial de desarrollo, la capacidad de gobernanza y la disposición para la innovación del sistema político de base.

Con el fin de garantizar una implementación efectiva, Hanoi se centrará en perfeccionar las instituciones y elaborar un mecanismo piloto controlado para nuevos contenidos como la reorganización del espacio de desarrollo, los modelos de gobernanza de comunas y distritos, el mecanismo de participación popular, el sistema de medición de la calidad de vida y el índice de felicidad.

La ciudad también revisará y desarrollará un conjunto unificado de criterios de evaluación que sean cuantificables y verificables en la práctica.

Además, se centra en mejorar la calidad de los funcionarios de base; asignar recursos priorizados a áreas piloto; promover la transformación digital; construir una plataforma de datos compartida y desarrollar un gobierno digital a nivel comunal con servicios públicos en línea de proceso completo, un sistema para recibir comentarios y sugerencias de los ciudadanos y herramientas de monitoreo y evaluación basadas en datos.

De acuerdo con la hoja de ruta, para 2026, Hanoi finalizará el proyecto, publicará el plan de implementación y los programas y proyectos.

En el periodo 2027-2030, realizará las actividades de manera sincronizada en esas dos áreas piloto, con inspecciones periódicas, seguimiento, evaluación de resultados y ajustes a cualquier aspecto que no sea adecuado.

En 2030, la ciudad llevará a cabo una revisión y evaluación preliminar de los resultados del programa piloto para perfeccionar los mecanismos y las políticas, sirviendo como base destinada a considerar la expansión del modelo. La fase de 2031-2035 continuará perfeccionando y replicando el modelo en áreas elegibles, antes de una revisión integral en ese último año./.

VNA
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