Aumentan casi tres veces número de turistas rusos en Vietnam

Moscú (VNA) - Un total de 742 mil turistas rusos visitaron Vietnam en la primera mitad de 2026, 2,8 veces más que en el mismo periodo del año pasado, según un informe de la Asociación de operadores turísticos de Rusia (ATOR).



Como consecuencia, Rusia ocupa el tercer lugar entre los mercados de turistas principales de Vietnam, detrás de China y Corea del Sur.



ATOR subrayó además que Vietnam se situó en el cuarto lugar en ventas de paquetes turísticos en el mercado ruso, con una cuota del 7,8%, superior al 4,7% de Tailandia y al 4,3% de China.



La asociación atribuyó este crecimiento a la ampliación de las conexiones aéreas con Vietnam, en un contexto de cambios en la demanda turística hacia los destinos costeros de Asia.



Expertos del sector prevén que esta tendencia se mantendrá durante la segunda mitad del año. Las agencias de viajes han incorporado nuevos vuelos hacia Da Nang para la temporada estival y prevén abrir conexiones directas con Phu Quoc en otoño. De mantenerse el ritmo actual, Vietnam podría recibir 1,5 millones de turistas rusos al cierre de 2026.



Previamente, un conocido bloguero de viajes ruso resumió el atractivo de Vietnam con la frase: “Más barato que Turquía y más colorido que Tailandia”. Entre los principales factores que, a su juicio, impulsan la preferencia de los viajeros rusos figuran los vuelos directos y la facilidad de visado, los costos asequibles, la diversidad de destinos turísticos, la seguridad, la hospitalidad de la población vietnamita, además de una variada oferta de excursiones y una reconocida cultura del café./.

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