Turismo

Vietnam y Bulgaria impulsan una cooperación turística más práctica y sostenible

Vietnam y Bulgaria acordaron fortalecer la cooperación turística con un nuevo programa 2027-2030, promoción conjunta y facilidades de visado.

La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, y el ministro de Turismo de Bulgaria, Ilin Dimitrov. (Foto: VNA)
La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, y el ministro de Turismo de Bulgaria, Ilin Dimitrov. (Foto: VNA)

Sofía (VNA)- La embajadora de Vietnam en Bulgaria, Nguyen Thi Minh Nguyet, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Turismo de Bulgaria, Ilin Dimitrov, para intercambiar propuestas destinadas a fortalecer la cooperación turística bilateral en una nueva etapa.

Durante el encuentro, efectuado la víspera, ambas partes coincidieron en que el turismo constituye uno de los ámbitos de cooperación con mayor potencial, ya que no solo contribuye al desarrollo económico, sino que también favorece los intercambios entre los pueblos, el entendimiento mutuo y la ampliación de la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la educación y la cultura.

Señalaron que Vietnam y Bulgaria comparten el interés de diversificar sus mercados emisores de turistas, desarrollar nuevos productos turísticos y fortalecer la conexión entre las empresas del sector.

La embajadora vietnamita propuso que ambos países inicien cuanto antes los estudios para elaborar un Programa de Cooperación Turística 2027-2030 entre el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y el de Turismo de Bulgaria, creando un marco para realizar actividades periódicas de promoción turística, intercambio de información sobre los mercados, formación de recursos humanos y conexión entre empresas.

También sugirió incrementar la organización de viajes de prospección, seminarios empresariales B2B, crear una base de datos de empresas turísticas de ambos países, intensificar la promoción de los destinos y productos turísticos nacionales, así como coordinar medidas para facilitar los trámites de visado a los grupos turísticos organizados.

Por su parte, el ministro Ilin Dimitrov coincidió en la necesidad de establecer un nuevo marco de cooperación acorde con las exigencias actuales del desarrollo del sector.

Confirmó que ambas partes pueden iniciar próximamente la elaboración y el intercambio del proyecto del nuevo programa de cooperación, que sustituirá al acuerdo firmado anteriormente.

En cuanto a las prioridades, el titular consideró que es fundamental reforzar los vínculos entre las empresas turísticas de ambos países mediante programas de prospección de mercado y encuentros empresariales B2B organizados tanto en Bulgaria como en Vietnam.

A su juicio, la creación de una red de cooperación empresarial permitirá conocer con mayor precisión la demanda del mercado y servirá de base para estudiar la viabilidad de establecer conexiones aéreas directas entre ambos países en el futuro.

Ambas partes coincidieron igualmente en considerar la cooperación en materia de formación como uno de los pilares de la relación turística bilateral.

El ministro de Turismo de Bulgaria señaló que su país cuenta con universidades de amplia experiencia en la formación de profesionales del sector y expresó su interés en establecer vínculos con instituciones educativas vietnamitas.

Por su parte, la embajadora vietnamita recordó que Bulgaria formó a varias generaciones de estudiantes vietnamitas, entre ellos numerosos especialistas en economía, turismo y servicios, lo que constituye una base favorable para reactivar y ampliar la cooperación educativa en esta nueva etapa.

Ambas partes acordaron estudiar el aprovechamiento de los programas de cooperación de la Unión Europea, en particular Erasmus+, para promover el intercambio de profesores y estudiantes, la investigación científica y la formación de recursos humanos altamente cualificados en el sector turístico.

El ministro Ilin Dimitrov también afirmó que coordinará con las instituciones competentes para facilitar los procedimientos de concesión de visados a los turistas vietnamitas./.

VNA
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