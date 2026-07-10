Inauguran en Hanoi las actividades conmemorativas del aniversario de Seguridad Pública

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Comité Popular de Hanoi, inauguró en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc la serie de actividades “Patria en paz”, con motivo del 80.º aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Popular (12 de julio de 1946).



El viceministro de Seguridad Pública, coronel general Pham The Tung, presidió la ceremonia, a la que asistieron representantes de ministerios, organismos centrales y autoridades de Hanoi.



El acto, que combinó una ceremonia solemne con un programa artístico, dio inicio a una serie de actividades conmemorativas destinadas a resaltar las contribuciones de las generaciones de oficiales y agentes de la Fuerza de Seguridad Popular a la protección de la seguridad nacional y la preservación de la paz para la población.



En su intervención, Pham The Tung destacó que, durante ocho décadas de construcción, combate y desarrollo, la Fuerza de Seguridad Popular ha mantenido una lealtad absoluta al Partido, al Estado y al pueblo, contribuyendo de manera decisiva a salvaguardar la seguridad nacional y defender al Partido, el Estado y el socialismo.



Las actividades, que se prolongarán hasta el 12 de julio, incluyen exposiciones, muestras temáticas, espacios interactivos y la gala “Patria en paz”. Tras celebrarse en Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, la etapa de Hanoi constituye el cierre de esta iniciativa nacional.



Entre los principales atractivos figura la exposición “80 años de la Fuerza de Seguridad Popular: El escudo silencioso”, que recorre la historia de esta fuerza desde la defensa del naciente gobierno revolucionario hasta la etapa de renovación e integración internacional.



También se presentan aplicaciones tecnológicas en seguridad, como ciberseguridad, inteligencia artificial, drones, cámaras inteligentes, museo digital, gestión migratoria y herramientas para prevenir delitos de alta tecnología.



La gala, bajo el tema “El flujo”, recrea los principales hitos de la Fuerza de Seguridad Popular durante los últimos 80 años y pone de relieve su estrecha vinculación con la población en la defensa de la seguridad nacional, en consonancia con el movimiento de emulación “Los tres máximos: mayor disciplina, mayor lealtad y mayor cercanía al pueblo”, impulsado en todo el cuerpo policial./.

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