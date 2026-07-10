Suntory PepsiCo inicia construcción de planta de 300 millones de USD en Vietnam

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - La empresa Suntory PepsiCo Vietnam celebró hoy una ceremonia para iniciar la construcción de su nueva planta en la provincia sureña de Tay Ninh con una inversión de 300 millones de dólares.



Este evento no sólo marca la mayor inversión de Suntory PepsiCo en Vietnam, sino que también refleja la atracción cada vez mayor del país indochino para el flujo de inversión extranjera directa (IED) de alta calidad en sectores de procesamiento, manufactura y producción ecológica.



Cubriendo una superficie de casi 20 hectáreas, se trata de la mayor planta en la red de producción de Suntory PepsiCo en Asia. Tiene una capacidad diseñada de 1,244 mil millones de litros cada año, incorpora líneas altamente automatizadas de producción, embotellado y logística, y aplica soluciones sostenibles como biomasa, energía solar, tecnologías de ahorro de agua, reducción de emisiones y envases de plástico reciclado (rPET). Una vez entre en operación de manera estable, abastecerá el mercado vietnamita y estará preparada para atender la demanda regional.



En su intervención, el presidente del Comité Popular de la provincia de Tay Ninh, Le Van Han, reafirmó que la entrada en funcionamiento de la planta representa un hito para la industrialización de Tay Ninh y evidencia la confianza de grandes corporaciones internacionales en el entorno de inversión de Vietnam.



Añadió que el proyecto impulsará la transferencia tecnológica, el desarrollo de industrias auxiliares, la logística, el empleo y los ingresos presupuestarios, además de favorecer la transformación digital y la formación de recursos humanos.



Informó que la provincia de Tay Ninh continuará mejorando el entorno de inversión, acelerará la reforma de procedimientos administrativos, desarrollará de manera sincrónica la infraestructura de transporte, el parque industrial y logística, creando así condiciones favorables para la inversión a largo plazo de las empresas.



Por su parte, Josuke Kimura, presidente y director ejecutivo de Suntory Beverage & Food, señaló que la planta reafirma el compromiso a largo plazo del grupo con Vietnam, uno de sus mercados de mayor potencial de crecimiento en Asia.



A su vez, Eugene Willemsen, director ejecutivo del Negocio Internacional de Bebidas y vicepresidente ejecutivo de PepsiCo, destacó que el proyecto refleja la confianza de la compañía en las perspectivas de crecimiento del país y contribuirá al fortalecimiento de la producción avanzada, la transformación digital, la sostenibilidad y el desarrollo de la cadena de suministro nacional.



Según Suntory PepsiCo Vietnam, la planta incrementará significativamente la capacidad de producción y generará alrededor de tres mil empleos en toda la cadena de suministro local. La empresa prevé ampliar la cooperación con socios nacionales, promover la localización de la cadena de suministro e impulsar iniciativas en educación, conservación de los recursos hídricos, protección ambiental y desarrollo comunitario.



Expertos consideran que, en un contexto de creciente competencia internacional por atraer IED y de reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la decisión de Suntory y PepsiCo de ampliar sus inversiones en Vietnam envía una señal positiva sobre la calidad del entorno de inversión, la capacidad manufacturera y las perspectivas económicas del país.



Asimismo, estiman que la instalación reforzará la posición de Tay Ninh como un nuevo polo industrial y logístico del corredor económico que conecta el Sudeste de Vietnam, el Delta del Mekong y Camboya./.

VNA