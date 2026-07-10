Drones impulsan la estrategia de Ciudad Ho Chi Minh hacia la economía de baja altitud

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Aprovechando sus fortalezas en ciencia y tecnología, innovación y el nuevo espacio de desarrollo tras la ampliación de su territorio, Ciudad Ho Chi Minh está intensificando los programas piloto para incorporar gradualmente los vehículos aéreos no tripulados (UAV) en diversos ámbitos, sentando las bases para el desarrollo de la economía de baja altitud.



De acuerdo con el plan al respecto hasta 2030, la urbe survietnamita aspira a convertirse en el primer centro nacional de investigación, producción y prestación de servicios vinculados a este sector. Para 2030, prevé dominar las tecnologías fundamentales y estratégicas, desarrollar un ecosistema industrial y establecer un mecanismo regulatorio de pruebas controladas (sandbox) para las aplicaciones de UAV.



Durante el período 2026-2027, la ciudad priorizará el perfeccionamiento del marco institucional, la planificación del espacio aéreo de baja altitud, la construcción de un sistema de gestión del tráfico aéreo a baja altitud y la implementación de proyectos piloto. Entre 2028 y 2030, ampliará la comercialización de estas tecnologías, completará un sistema automatizado de gestión y promoverá aplicaciones en los sectores de la salud, rescate, vigilancia, transporte, agricultura y logística.



El año 2026 marca un avance significativo con la puesta en marcha de un programa piloto de reparto de mercancías mediante UAV y la prueba de una ruta postal aérea entre Can Gio y Vung Tau. Estas iniciativas servirán para evaluar la eficacia de la tecnología, perfeccionar el marco regulatorio y desarrollar la infraestructura necesaria para la economía de baja altitud.

Personal prepara paquetes para su transporte mediante drones. Foto: VNA

El programa de reparto mediante UAV comenzó a principios de 2026 con la participación de empresas tecnológicas como Saolatek, Real-Time Robotics Vietnam y Di Dong Viet. Su objetivo no es solo comprobar la viabilidad técnica, sino también recopilar datos reales que permitan perfeccionar las políticas y los procedimientos de gestión de este tipo de aeronaves.



El 12 de febrero de 2026, Ciudad Ho Chi Minh inauguró la primera ruta postal marítima mediante UAV entre la comuna de Can Gio y el barrio de Vung Tau, desarrollada por CT UAV JSC en colaboración con la Corporación de Correos de Vietnam. Esta ruta reduce el tiempo de transporte de aproximadamente un día a unas dos horas. Si el proyecto piloto resulta exitoso, el modelo se ampliará a zonas con condiciones de transporte difíciles y podrá utilizarse también para el transporte médico de emergencia, las operaciones de búsqueda y rescate, la respuesta ante desastres naturales y la gestión urbana inteligente.



Una encuesta del Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh reveló que 56 de las 60 comunas y barrios consultados tienen demanda de aplicaciones de UAV para garantizar el orden público, gestionar tierras y construcciones, prevenir y mitigar desastres naturales, realizar labores de rescate y monitorear el medioambiente.



Según los especialistas, los UAV figuran entre los 11 grupos de tecnologías estratégicas nacionales cuyo know-how esencial debe ser dominado por el país. No obstante, para desarrollar este sector es necesario construir un ecosistema integral basado en la estrecha cooperación entre el Estado, las universidades y las empresas. En este modelo, el Estado debe perfeccionar el marco jurídico, los mecanismos de prueba y las políticas de apoyo; las universidades asumir la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos; y las empresas comercializar los productos y fortalecer la autonomía tecnológica.



Los expertos consideran además que la escasez de recursos humanos especializados, la limitada infraestructura y los mecanismos de apoyo siguen siendo los principales desafíos. En este contexto, proponen ampliar los programas sandbox, incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), facilitar a las empresas el acceso a financiamiento adecuado y establecer mecanismos de contratación pública para los productos UAV que hayan demostrado su eficacia, con el fin de consolidar un ecosistema completo que fortalezca la competitividad y promueva el desarrollo de la economía de baja altitud en Vietnam./.