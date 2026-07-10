Exposición interactiva en Hanoi promueve conciencia sobre seguridad digital

Hanoi (VNA) - Una exposición interactiva titulada "Muro de Ciberseguridad" se celebra en la calle peatonal alrededor del lago Hoan Kiem, en Hanoi, ofreciendo a residentes y visitantes experiencias prácticas para mejorar sus conocimientos y concienciación sobre la seguridad en el entorno digital.



Abierta gratuitamente al público, la exposición, que tiene lugar del 9 al 12 de julio, forma parte del programa de gala "Patria en Paz", con motivo del 80 aniversario del Día Tradicional de la fuerza de Seguridad Pública Popular de Vietnam (12 de julio).



Diseñada con un enfoque interactivo, visual y basado en la tecnología, la muestra combina tecnologías digitales, modelos de simulación y actividades prácticas para ayudar a los visitantes a adquirir conocimientos sobre seguridad de la información de una manera atractiva y accesible.



A través de diferentes áreas expositivas, los visitantes pueden conocer destacados logros científicos y tecnológicos de la fuerza de Seguridad Pública Popular en la protección de la seguridad nacional en el ciberespacio.



La exposición también ofrece información sobre las formas más comunes de fraude y estafas en línea, junto con orientaciones prácticas para identificarlas y prevenirlas.



Uno de los puntos destacados del evento, que dura cuatro días, es una serie de actividades interactivas, juegos educativos y zonas de experiencia práctica, donde los participantes aprenden a reconocer intentos de phishing, fraudes en línea, tecnologías deepfake y métodos de apropiación de cuentas. Estas actividades contribuyen a mejorar las habilidades de seguridad digital y ayudan a las personas a protegerse mejor a sí mismas y a sus familias en el entorno virtual.



Además de las actividades de sensibilización pública, el comité organizador lleva a cabo programas de intercambio y entrega obsequios a los participantes con el objetivo de difundir el mensaje de construir un ciberespacio seguro y saludable, al tiempo que eleva la conciencia social sobre la prevención y la lucha contra la delincuencia de alta tecnología.



La exposición "Muro de Ciberseguridad" se celebró anteriormente en la urbe central de Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh, donde atrajo a un gran número de visitantes./.

VNA