Vietnam prevé producir primeras vacunas de nueva generación a partir de 2028

Hanoi (VNA) - El grupo farmacéutico francés Sanofi y la Compañía de Vacunas de Vietnam (VNVC) anunciaron una hoja de ruta de cooperación con el objetivo de producir en el país las primeras vacunas de nueva generación a partir de 2028.

La información fue dada a conocer durante la Cumbre de Alto Nivel Vietnam-Francia sobre el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de tecnologías y productos estratégicos destinados a la producción de vacunas de nueva generación, organizada el 9 de julio en Hanoi por el Ministerio de Salud y la Embajada de Francia.

De acuerdo con el plan de cooperación, Sanofi y VNVC fabricarán en Vietnam varias vacunas de alta tecnología y de gran demanda para niños y adultos. El proyecto representa un avance en la transferencia tecnológica y en el fortalecimiento de la capacidad nacional de producción de vacunas.

VNVC también informó sobre el progreso de la construcción de su Planta de Vacunas y Productos Biológicos en la provincia sureña de Tay Ninh. El proyecto cuenta con una inversión inicial superior a 2,5 billones de VND (cerca de 100 millones de dólares) y ocupa una superficie de más de 26 mil metros cuadrados.

La planta está diseñada para cumplir con los estándares EU-GMP, WHO-GMP y de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con una capacidad prevista de alrededor de 100 millones de dosis al año.

Se espera que entre en funcionamiento a finales de 2027, inicie la producción de vacunas en 2028 y comercialice las vacunas de nueva generación a partir de 2029. Su puesta en marcha contribuirá a ampliar el suministro de vacunas para el Programa Nacional de Inmunización y facilitará un mayor acceso de la población a vacunas de nueva generación a costos razonables.

En su intervención, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Thanh, subrayó que el desarrollo de tecnologías y la producción de vacunas de nueva generación constituyen no solo una tarea del sector, sino también un asunto de seguridad sanitaria y del desarrollo sostenible del país.

Puntualizó que el Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno de Vietnam han promulgado diversas políticas para promover la investigación, la transferencia tecnológica y el desarrollo de la industria de vacunas, considerando las vacunas de nueva generación como un producto tecnológico estratégico nacional.

Asimismo, instó a las partes a establecer una hoja de ruta concreta para desarrollar cuanto antes productos destinados a la población, fortalecer el papel del sector privado, perfeccionar el marco jurídico, impulsar mecanismos de contratación pública y desarrollar recursos humanos de alta calidad, con el objetivo de convertir a Vietnam en un centro regional de investigación, ensayos clínicos, producción y distribución de vacunas de nueva generación.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración y director general de VNVC, Ngo Chi Dung, afirmó que la empresa ha invertido en un ecosistema integral de vacunación, que incluye cerca de 300 centros de vacunación en todo el país y una planta de producción de gran capacidad.

Expresó además su confianza en que nuevas políticas de apoyo permitan fortalecer la autonomía nacional en materia de vacunas, garantizar la seguridad sanitaria y facilitar un acceso más temprano de la población a vacunas de alta tecnología a precios asequibles./.

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