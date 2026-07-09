Vietnam inaugura nueva sede del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania en Ninh Binh

Ninh Binh, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy la ceremonia de inauguración de la sede del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania en la provincia norteña de Ninh Binh, un proyecto impulsado por el Ministerio de Salud para fortalecer la capacidad asistencial del sistema sanitario y acercar la atención médica especializada a la población.



Al acto asistieron la ministra de Salud, Dao Hong Lan, representantes de distintos ministerios y organismos centrales, autoridades de Ninh Binh, socios internacionales y más de 400 médicos y profesionales sanitarios destinados a la nueva instalación.



La entrada en funcionamiento del hospital representa un hito en la estrategia nacional de ampliación de la red de atención médica de alta calidad. El nuevo centro contribuirá a aliviar la saturación de los hospitales de referencia en Hanoi, reforzar la capacidad sanitaria de la región y facilitar el acceso de la población a servicios quirúrgicos altamente especializados.



Concebido como un hospital de referencia de máxima especialización y con estándares regionales, el complejo dispone de mil camas, más de 30 mil 500 metros cuadrados de superficie construida y cerca de 120 mil metros cuadrados de superficie total. Sus instalaciones incorporan áreas modernas de consulta, hospitalización, cirugía, cuidados intensivos, diagnóstico y apoyo clínico, diseñadas para ofrecer una atención eficiente y de alta calidad.



En su primera fase de funcionamiento, el hospital priorizará las especialidades con mayor demanda asistencial, entre ellas traumatología, neurocirugía por lesiones craneoencefálicas, cirugía de columna, rehabilitación y cirugía digestiva, con el objetivo de reducir la presión sobre la sede principal del Hospital en Hanoi.

El primer ministro Le Minh Hung, junto con otras autoridades, participa en la ceremonia de inauguración de la sede de Ninh Binh del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania. (Foto: VNA)





Durante su intervención, el primer ministro destacó que la puesta en marcha del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania y del Hospital Bach Mai en Ninh Binh constituye un paso de gran relevancia para el sistema sanitario nacional y para las provincias de la región. A su juicio, ambos proyectos reflejan el firme compromiso del Partido, el Estado y el Gobierno con la protección, el cuidado y la mejora de la salud de la población.



En nombre del Gobierno, Le Minh Hung reconoció el esfuerzo del Ministerio de Salud, de ambos hospitales, de las autoridades de Ninh Binh y de las entidades involucradas por superar las dificultades y garantizar las condiciones necesarias -en materia de personal, equipamiento e infraestructura- para la entrada en funcionamiento de los nuevos centros.



El jefe de Gobierno subrayó que la apertura de ambos hospitales constituye una medida concreta dentro del proceso de reestructuración de la red nacional de atención sanitaria hacia un modelo más moderno, con una distribución más equilibrada de los servicios médicos. Esta reorganización permitirá reducir la presión sobre los hospitales de Hanoi y ofrecer a los ciudadanos un acceso más rápido, asequible y de mayor calidad a tratamientos de alta complejidad.



Asimismo, instó al Ministerio de Salud a seguir perfeccionando el marco normativo para el desarrollo de una red hospitalaria moderna y eficiente, fortalecer la descentralización acompañada de mecanismos de supervisión, impulsar la reforma administrativa y modernizar la gestión hospitalaria para optimizar el uso de los recursos públicos.



Informó además de que el Gobierno ha encargado al Ministerio de Salud acelerar la elaboración de un proyecto para reorganizar el sistema de distribución de medicamentos y equipos médicos, con el propósito de reducir los intermediarios, disminuir los costos para la población y elevar la eficiencia del conjunto del sistema sanitario. También anunció la preparación de una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad e Higiene Alimentaria.



Le Minh Hung pidió igualmente a los ministerios, organismos y gobiernos locales reforzar la coordinación con el Ministerio de Salud para desarrollar la infraestructura sanitaria, formar recursos humanos, impulsar la transformación digital y mejorar las conexiones de transporte. En el caso de Ninh Binh, propuso aprovechar la presencia de ambos hospitales para desarrollar servicios de turismo médico y de rehabilitación, un ámbito con gran potencial para la provincia.



Asimismo, exhortó a los hospitales Vietnam-Alemania y Bạch Mai en Ninh Binh a continuar fortaleciendo la calidad asistencial, garantizar la seguridad de los pacientes, promover la ética profesional, modernizar sus modelos de gestión e impulsar la innovación, la digitalización y la transferencia tecnológica hacia los hospitales de niveles inferiores.



Por su parte, la ministra de Salud, Dao Hong Lan, reafirmó que una de las prioridades del sector es consolidar una red de hospitales altamente especializados vinculada al fortalecimiento de la capacidad de los servicios sanitarios locales.



Señaló que el Ministerio continuará acompañando al Hospital Vietnam-Alemania en Ninh Binh para resolver las dificultades que puedan surgir durante su funcionamiento y convertirlo progresivamente en un centro quirúrgico moderno, de alta especialización y reconocido prestigio en la región.



Al término de la ceremonia, el primer ministro Le Minh Hung y las autoridades presentes realizaron el acto oficial de inauguración del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania – sede de Ninh Binh. Posteriormente, recorrieron las instalaciones del centro y visitaron a los pacientes ingresados tanto en este centro de salud, como en el Hospital Bach Mai de Ninh Binh./.