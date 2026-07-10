Honda Vietnam: Fuerte crecimiento en las ventas de automóviles

Hanoi (VNA) - La empresa Honda Vietnam anunció hoy sus resultados comerciales correspondientes a junio de 2026, con un crecimiento sostenido en las ventas de motocicletas y un notable incremento del 31,5% interanual en el segmento de automóviles.



En el mercado de motocicletas, la compañía comercializó 172.299 unidades durante junio, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025.



En el acumulado del primer semestre de 2026, las ventas alcanzaron 515.743 unidades, con un aumento del 0,6% respecto al mismo período del año anterior. Considerando el ejercicio fiscal 2026-2027 (desde abril de 2026 a marzo de 2027), las ventas acumuladas ascendieron a 1.128.666 unidades, un 1,8% más.



Además del mercado interno, Honda Vietnam mantuvo su actividad exportadora con 20.358 motocicletas enviadas al exterior en junio, reafirmando el papel de Vietnam como uno de los principales centros de producción de Honda en la región.



Según datos de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM), las ventas de sus cinco empresas miembros alcanzaron las 638.431 unidades en el segundo trimestre de 2026, un incremento interanual del 4,4%.



Con más de 172.000 motocicletas vendidas en junio, Honda mantuvo su posición de liderazgo, concentrando aproximadamente el 86% de las ventas totales de la asociación.



En un contexto en el que diversas localidades aceleran la transición hacia medios de transporte más sostenibles, el mercado de motocicletas continúa mostrando una demanda estable, lo que confirma que este sigue siendo el principal medio de transporte de la población.



Al mismo tiempo, los fabricantes avanzan en la ampliación de su oferta de vehículos electrificados para responder a las nuevas tendencias de consumo.



En el segmento de automóviles, Honda Vietnam vendió 2.002 vehículos en junio, lo que representa un crecimiento del 31,5% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Durante los primeros seis meses de 2026, las ventas alcanzaron las 5.702 unidades, un 10,7% más interanual; mientras que, en el ejercicio fiscal 2026-2027, el total acumulado llegó a 11.305 unidades, con un incremento del 0,6%.



El sólido desempeño del negocio automotriz estuvo impulsado por la demanda de modelos como City, CR-V, HR-V y Civic, así como por las campañas promocionales que incluyeron descuentos, condiciones preferenciales de financiación y apoyo en el pago de las tasas de matriculación.



Además, la recuperación de la demanda de vehículos para uso familiar y actividades comerciales contribuyó al crecimiento del mercado.



Los resultados positivos registrados en ambos segmentos consolidan el liderazgo de Honda Vietnam en los mercados nacionales de motocicletas y automóviles.



De cara al futuro, se espera que la compañía continúe ampliando su portafolio de productos, acelerando la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de vehículos electrificados para responder a la evolución del mercado y a las crecientes demandas de los consumidores./.

VNA