Da Nang y Vietnam Airlines cooperan para impulsar conectividad aérea y turismo

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad de Da Nang y la Corporación de Aerolíneas de Vietnam (Vietnam Airlines) firmaron hoy un memorando de cooperación integral para el período 2026-2030, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea, promover el turismo, la inversión y el comercio, así como promover la imagen de la ciudad.



El acuerdo abre una nueva etapa de colaboración sobre la base de los resultados alcanzados entre 2023 y 2025. Durante ese período, ambas partes impulsaron la promoción turística en mercados nacionales e internacionales, organizaron viajes de familiarización para operadores turísticos y medios de comunicación extranjeros, y participaron en ferias internacionales de turismo.



Vietnam Airlines también promovió la imagen de Da Nang a través de sus plataformas de comunicación y acompañó a la ciudad en importantes eventos, entre ellos el Festival Internacional de Fuegos Artificiales de Da Nang, el de Cine Asiático y los de Vietnam-Japón y Vietnam-Corea del Sur, entre otros.



Gracias al desarrollo de la red aérea, Da Nang recibió casi 9,77 millones de visitantes durante el primer semestre de 2026, un aumento interanual del 22%, de los cuales más de 5,16 millones fueron turistas internacionales, con un crecimiento del 28% en comparación con el mismo periodo del año pasado.



El presidente del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Manh Hung, afirmó que la aviación constituye un motor clave para el desarrollo socioeconómico, especialmente en los ámbitos del turismo, la inversión, el comercio y la integración internacional.



Por su parte, el presidente de la Junta Directiva de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, reiteró el compromiso de la aerolínea de seguir ampliando la red de rutas, mejorar la calidad de los servicios y reforzar la promoción de Da Nang en mercados estratégicos.



En virtud del nuevo memorando, ambas partes cooperarán en el desarrollo de nuevas rutas nacionales e internacionales, la promoción de la ciudad mediante el ecosistema de comunicación de Vietnam Airlines, el diseño de productos turísticos vinculados a la red aérea, con énfasis en los segmentos MICE, de descanso, golf, turismo cultural y gastronómico, así como en la promoción de productos OCOP (Cada comuna, Un producto), la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las actividades de comercio exterior.



Como novedad, el acuerdo prevé la elaboración de un plan de acción anual, el intercambio de información y datos de mercado, y la definición de indicadores concretos para evaluar la eficacia de la cooperación, con el fin de garantizar una implementación coordinada y acorde con las necesidades de desarrollo de cada etapa.



Se espera que esta cooperación contribuya a potenciar los recursos de ambas partes, fortalecer la conectividad internacional y consolidar a Da Nang como uno de los principales centros económicos y turísticos de Vietnam./.

VNA