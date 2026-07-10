Conmemoran 50 años de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas

Hanoi (VNA) - La Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) celebró hoy en Hanoi un encuentro con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas.



Al acto asistieron el presidente de la VUFO, Phan Anh Son; el embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III; embajadores, encargados de negocios y representantes de las misiones diplomáticas de los países miembros de la ASEAN acreditadas en el país.



En su intervención, Anh Son recordó el recorrido de las relaciones bilaterales desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos el 12 de julio de 1976, destacando el desarrollo constante de la amistad y la cooperación en múltiples ámbitos, sustentado por el fortalecimiento de los intercambios entre los pueblos.



Señaló que el comercio bilateral alcanzó los 7,8 mil millones de dólares en 2025 y que Filipinas continúa siendo uno de los principales importadores de arroz vietnamita. Asimismo, resaltó la expansión de la cooperación en educación, los intercambios culturales y otros sectores.



El presidente de la VUFO reafirmó el compromiso de la organización de trabajar estrechamente con la Embajada de Filipinas en Vietnam y con las organizaciones de amistad de ambos países para implementar de manera efectiva la Declaración Conjunta sobre la Asociación Estratégica Integral Reforzada, alcanzada durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a Filipinas en junio.



Por su parte, Fernandez III expresó su satisfacción por participar en la celebración de este importante aniversario y calificó los últimos 50 años como un período en el que ambos países han crecido juntos como amigos de confianza, socios fiables y vecinos cercanos dentro de la familia de la ASEAN.



El diplomático destacó que las relaciones bilaterales se han fortalecido de forma constante hasta alcanzar el mes pasado el nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada, un avance que refleja la determinación compartida de profundizar la cooperación en beneficio de los pueblos de ambos países.



Asimismo, subrayó que la comunidad filipina residente en Vietnam constituye una muestra del entorno abierto y favorable para trabajar en el país, así como del compromiso de ambos gobiernos de proteger los derechos, intereses legítimos y el bienestar de sus respectivos ciudadanos que viven y trabajan en el territorio del otro.



Finalmente, expresó su confianza en que el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales contribuirá no solo al desarrollo de Vietnam y Filipinas, sino también a la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región y del mundo. /.

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