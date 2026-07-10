Homenaje en Hanoi a especialistas militares cubanos caídos durante resistencia del pueblo vietnamita

Hanoi (VNA) - La Embajada de Cuba en Vietnam celebró hoy en el Museo de Historia Militar de Vietnam una ceremonia de homenaje a los especialistas militares cubanos que fallecieron hace 60 años durante la resistencia del pueblo vietnamita.



Representantes de Cuba y Vietnam, así como agregados militares de varios países acreditados aquí, depositaron ofrendas florales ante el Monumento Conmemorativo construido por el Ministerio de Defensa en el Museo de Historia Militar de Vietnam, en memoria de los especialistas militares cubanos que entregaron su vida durante la lucha de resistencia del pueblo vietnamita.



Durante la ceremonia, el embajador de Cuba en Hanoi, Rogelio Polanco Fuentes, destacó que la nación caribeña fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con la entonces República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam). Poco después, ambas naciones establecieron sus respectivas embajadas en las capitales de cada país, mientras que la Oficina del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur en La Habana funcionó como representación legítima del pueblo survietnamita que luchaba contra la agresión extranjera.



En enero de 1966, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz proclamó durante un mitin en la Plaza de la Revolución José Martí una declaración que se convirtió en una convicción inquebrantable: “Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre”. Estas palabras se hicieron realidad pocos meses después.



En julio de 1966, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba envió a Vietnam una delegación de altos oficiales militares para estudiar y conocer de cerca la guerra popular contra la campaña de bombardeos y destrucción de Estados Unidos en el norte de Vietnam.



El 19 de julio de 1966, mientras la delegación realizaba una visita de reconocimiento sobre el terreno para estudiar la construcción del dispositivo defensivo y las fuerzas de defensa antiaérea en una posición militar ubicada en las afueras de Hanoi, aviones estadounidenses lanzaron un ataque sorpresa contra la zona.



Seis oficiales cubanos: el primer teniente Artemio Mastrapa Rodríguez; el primer teniente Juan Antonio Pérez Claro; los tenientes Hermes Delgado Cárdenas, Manuel Rico Vázquez, José Luis Rodríguez Rivas y Gonzalo Trelles Rodríguez, junto con varios oficiales y soldados de las fuerzas de defensa antiaérea de la capital vietnamita, cayeron heroicamente en combate.



Con motivo de esta conmemoración, la Embajada de Cuba, en coordinación con el Instituto de Estrategia e Historia de la Defensa (Ministerio de Defensa de Vietnam), presentó la edición en español del libro “60 años de historia de las relaciones de defensa Vietnam-Cuba (1960-2020)”, publicado por la Editorial Política Nacional Su That (Verdad)./.

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