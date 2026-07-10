Industria maderera vietnamita enfrenta desafío de mantener crecimiento de exportaciones

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Hanoi (VNA) - Las exportaciones vietnamitas de madera y productos derivados mantuvieron su crecimiento durante el primer semestre de 2026, aunque el sector enfrenta crecientes desafíos derivados de las fluctuaciones del comercio mundial, el aumento de los costos logísticos y las exigencias cada vez más estrictas de los mercados importadores en materia de sostenibilidad.

Para alcanzar la meta de 19 mil millones de dólares en exportaciones este año, la industria deberá diversificar sus mercados, consolidar una cadena de suministro transparente y legal, y cumplir con los requisitos del desarrollo sostenible.

Según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, las exportaciones de madera y productos derivados alcanzaron un valor estimado de 1,53 mil millones de dólares en junio de 2026, lo que elevó el total de los primeros seis meses del año a 8,54 mil millones de dólares, un incremento interanual del 4,4%. Este resultado se logró pese al aumento de los costos del transporte y la logística provocado por el conflicto en Oriente Medio.

Estados Unidos continúa siendo el principal mercado de destino, con cerca del 50% del valor total de las exportaciones del sector, seguido por China, con el 15%, y Japón, con el 12,9%. En los primeros cinco meses del año, las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyeron 8%, mientras que las dirigidas a China crecieron 49% y las destinadas a Japón aumentaron 5,1%.

Vietnam figura actualmente entre los cinco mayores exportadores de muebles de madera del mundo y sus productos están presentes en cerca de 170 países y territorios, aunque su cuota representa apenas alrededor del 7% de las importaciones mundiales del sector.

Las autoridades consideran que la elevada dependencia del mercado estadounidense hace que las empresas sean más vulnerables a los cambios en las políticas comerciales, los aranceles y las medidas de defensa comercial. Por ello, la diversificación hacia mercados como la Unión Europea (UE), Japón, China, la India y Oriente Medio constituye una prioridad.

El subdirector del Departamento Forestal y de Guardabosques, Nguyen Van Dien, señaló que la industria ha fortalecido el desarrollo de fuentes legales de materias primas, ampliado la superficie forestal certificada bajo criterios de gestión sostenible y avanzado en la construcción de una cadena legal de suministro de madera.

Sin embargo, persisten limitaciones en materia de transparencia. Actualmente, el sistema piloto de códigos para bosques de producción abarca unas 25 mil 500 hectáreas en cinco provincias del Norte, mientras que el país cuenta con casi 4,9 millones de hectáreas de bosques plantados. Asimismo, la superficie con certificación de gestión forestal sostenible alcanza unas 868 mil hectáreas, insuficiente para satisfacer la demanda de materias primas destinadas a la exportación.

Van Dien indicó que, en el futuro, será necesario ampliar la superficie forestal certificada, garantizar la legalidad de las materias primas, acelerar la digitalización de los sistemas de trazabilidad y cumplir con nuevas normativas, como el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), la Ley Lacey de Estados Unidos y los estándares sobre emisiones de carbono, con el fin de fortalecer la competitividad del sector.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente coordina con otros organismos la eliminación de obstáculos relacionados con las políticas fiscales, la elaboración de directrices para la aplicación del EUDR y la implementación del Plan Nacional sobre Códigos para Bosques de Producción para el período 2026-2030, con el propósito de cumplir los requisitos de trazabilidad, mantener el crecimiento de las exportaciones y ampliar la participación de la industria maderera vietnamita en el mercado mundial./.

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