Coche eléctrico vietnamita recibe reconocimiento de revista automovilística francesa

París (VNA) - La revista francesa Auto Plus, una de las publicaciones especializadas en automoción más reconocidas del país, destacó el minicoche eléctrico VF 2 de VinFast por su precio competitivo y su potencial para transformar la movilidad urbana en Vietnam.



En una reseña reciente, la publicación señaló que el VF 2 se comercializa por 188 millones de dongs (unos 7.200 dólares), con la batería incluida, lo que lo sitúa entre los vehículos eléctricos más asequibles del mercado vietnamita. Según la revista, este precio refleja el compromiso de VinFast de hacer más accesible la movilidad eléctrica para el público en general.



Auto Plus subrayó que el modelo está orientado a las familias y a los usuarios urbanos que actualmente utilizan motocicletas, pero buscan un medio de transporte más seguro y confortable. En ese sentido, describió al VF 2 como una alternativa práctica para la conducción en ciudad, capaz de ofrecer mayor protección a los ocupantes sin incrementar significativamente los costos.



La publicación también destacó que el vehículo se adapta especialmente bien a la circulación en calles congestionadas gracias a sus dimensiones compactas, su capacidad para cuatro pasajeros y el equipamiento esencial de un automóvil moderno. Asimismo, elogió su diseño minimalista, concebido para eliminar elementos innecesarios y mantener un precio competitivo sin renunciar a las necesidades básicas de movilidad diaria.



Otro de los aspectos valorados por la revista fue el bajo costo de propiedad del vehículo. Auto Plus señaló que el VF 2 ofrece una autonomía de hasta 210 kilómetros por carga, según el ciclo NEDC, dispone de carga rápida y se beneficia del programa de VinFast que ofrece hasta 10 sesiones de carga gratuitas al mes en las estaciones públicas V-Green hasta febrero de 2029.



A juicio de la publicación, estos incentivos reducen considerablemente el costo de uso del vehículo y convierten al VF 2 en una opción especialmente atractiva para quienes adquieren un automóvil por primera vez.



Auto Plus concluyó que el VF 2 constituye un modelo estratégico dentro de la gama de VinFast y refleja la intención de la compañía de ganar rápidamente una importante cuota del mercado de vehículos eléctricos de consumo masivo./.

VNA