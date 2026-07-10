Ministerios de Defensa de Vietnam y Laos robustecen lazos

Nghe An, Vietnam (VNA) - Las delegaciones de alto nivel de los ministerios de Defensa de Vietnam y Laos mantuvieron hoy conversaciones oficiales en la provincia centrovietnamita de Nghe An.



El encuentro, efectuado bajo la copresidencia del viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y su homólogo laosiano, general Khamliang Outhakaysone, se inscribe en el marco del tercer Intercambio de amistad de defensa fronteriza entre los dos países.



Durante la cita, Phan Van Giang y Khamliang Outhakaysone evaluaron los resultados de la coordinación bilateral en la implementación de los acuerdos de alto nivel y los planes de cooperación en defensa, además de definir las orientaciones para el futuro cercano.



Ambas carteras han trabajado activamente en la construcción de una frontera común de paz, amistad, cooperación, estabilidad y desarrollo sostenible, en beneficio de la prosperidad de cada nación y de la estabilidad regional y global.



Las dos partes han estrechado el intercambio de información, asesorando con eficacia a los líderes de sus respectivos Partidos y Estados en cuestiones estratégicas. Asimismo, han priorizado el intercambio de delegaciones a todos los niveles, especialmente las de alto rango, y han mantenido operativos y sustanciales los mecanismos de cooperación bilateral, los cuales se despliegan de manera integral en diversos campos, con un creciente impulso en la industria de defensa y la economía militar.



Por otra parte, la cooperación práctica entre las fuerzas armadas, los comandos militares de las regiones fronterizas, las guardias fronterizas y las unidades de gestión limítrofe ha seguido garantizando la seguridad y el orden social en las zonas limítrofes.



El Intercambio de amistad de defensa fronteriza Vietnam-Laos constituye una actividad de especial trascendencia, que cuenta con la atención directa de los altos dirigentes de ambas naciones y el respaldo activo de los ministerios, sectores, gobiernos locales y residentes de la frontera.



Los lazos entre los pueblos de estas regiones son cada vez más estrechos. Las comunidades residenciales de ambos lados colaboran en el desarrollo socioeconómico, la erradicación del hambre, la reducción de la pobreza y la mitigación de desastres naturales y epidemias, organizando además actividades culturales y deportivas que preservan la identidad nacional y promueven la cooperación fronteriza.



El general Phan Van Giang enfatizó que este intercambio posee un profundo significado político y un amplio impacto que abarca desde la administración central hasta las fuerzas armadas, las autoridades locales y la ciudadanía.



Subrayó que esta edición reviste un carácter muy especial al encaminarse hacia la celebración del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (5 de septiembre de 1962 - 2027) y el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos (18 de julio de 1977 - 2027).



El titular vietnamita destacó además que el paso fronterizo de Thanh Thuy (provincia de Nghe An) y su similar de Nam On (provincia laosiana de Bolikhamxay) constituyen el punto de enlace de la proyectada autopista estratégica Hanoi-Vientiane. Este eje vial es considerado una arteria vital que unirá la solidaridad especial bilateral, conectando la política, la diplomacia, la defensa, la seguridad, la economía y la cultura, y materializando la política de “salida al mar” del hermano pueblo de Laos.



A su vez, el general Khamliang Outhakaysone elogió el tercer Intercambio de amistad de defensa fronteriza Vietnam-Laos como un modelo de cooperación altamente eficiente y singular.



Reafirmó que el evento demuestra la determinación política de los Partidos, Estados, Ejércitos y pueblos de ambos países para consolidar la solidaridad, impulsar la cooperación sustancial y edificar una frontera pacífica y próspera.



De cara al futuro, sobre la base del Protocolo de Cooperación en Defensa y el Plan de Cooperación de Defensa para 2026 ya suscritos, ambos ministros acordaron centrarse en el intercambio de delegaciones de alto nivel, la formación de recursos humanos, la gestión y protección de fronteras, y el impulso de la industria de defensa y el comercio militar, manteniendo al mismo tiempo consultas mutuas y el apoyo recíproco en los foros multilaterales regionales e internacionales.



En lo que respecta a la seguridad fronteriza, intensificarán las patrullas conjuntas para proteger las líneas de demarcación y los hitos nacionales, combatir los delitos transnacionales, resolver oportunamente cualquier contingencia y replicar el modelo de hermanamiento entre puestos fronterizos y comunidades residenciales a ambos lados de la frontera.



El general Phan Van Giang extendió en la ocasión una cordial invitación al general Khamliang Outhakaysone para realizar una visita oficial a Vietnam y asistir a la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026, programada para diciembre del presente año./.

VNA