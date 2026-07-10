Promueven cooperación entre localidades de Vietnam y Japón

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra vietnamita, Pham Thi Thanh Tra, recibió hoy al gobernador de la prefectura japonesa de Aichi, Omura Hideaki, quien realiza una visita de trabajo a Hanoi al frente de una delegación, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre las localidades de ambos países.



Durante el encuentro, Thanh Tra destacó el desarrollo positivo de la amistad y de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Japón, y subrayó que la visita de la primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, a Vietnam a comienzos de mayo dio un nuevo impulso a las relaciones bilaterales y contribuyó a estrechar la cooperación entre las administraciones locales de ambas naciones.



En ese contexto, señaló que el Gobierno vietnamita encomendó al Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar con los ministerios, organismos y autoridades locales competentes la revisión y ejecución de los acuerdos alcanzados, con el fin de garantizar resultados concretos.



Al resaltar las fortalezas de la prefectura de Aichi y la sólida base de cooperación existente, la subjefa de Gobierno alentó a esa localidad japonesa a ampliar sus vínculos con más provincias y ciudades vietnamitas, como Hanoi y Phu Tho, al tiempo que consolida la asociación ya establecida con Ciudad Ho Chi Minh.



Como ejemplo de esa cooperación, mencionó la inversión temprana del grupo Toyota, con sede en Aichi, en la antigua provincia de Vinh Phuc -actualmente integrada en Phu Tho-, donde la empresa mantiene operaciones eficientes. Asimismo, elogió la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos productivos, al considerar que contribuye al desarrollo verde y sostenible.



En línea con la estrategia de Vietnam de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos para 2045, con la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores del crecimiento, Thanh Tra expresó su deseo de que Aichi continúe alentando a sus empresas a ampliar las inversiones en el país y a reforzar sus actividades de responsabilidad social.



Asimismo, propuso intensificar la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad mediante una mayor vinculación entre la prefectura, el Ministerio de Educación y Formación de Vietnam, así como universidades y centros de investigación de ambos países.



Panorama de la cita (Foto: VNA)



Por su parte, Omura Hideaki agradeció la cálida recepción y manifestó su confianza en que la cooperación entre Aichi y las localidades vietnamitas seguirá fortaleciéndose.

El gobernador destacó que Aichi constituye uno de los principales polos manufactureros de Japón, sede de Toyota y de numerosas empresas de los sectores automotriz y mecánico, y precisó que más de 200 compañías de la prefectura mantienen inversiones en Vietnam.



Añadió que Aichi alberga la mayor comunidad vietnamita residente en Japón, con alrededor de 71.000 personas. También señaló que el Aeropuerto Internacional de Chubu opera vuelos directos hacia Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, lo que favorece los intercambios entre ambos pueblos, además del comercio y la inversión. Recordó, igualmente, que la prefectura organiza desde hace años el Festival Vietnam en Nagoya con el propósito de promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo.



Omura indicó que Aichi mantiene desde hace más de una década una estrecha cooperación económica con Vietnam a través del mecanismo de apoyo empresarial "Aichi Desk" y del acuerdo de amistad suscrito con Ciudad Ho Chi Minh.



En coincidencia con la propuesta de la viceprimera ministra, reafirmó el interés de la prefectura por ampliar la colaboración con universidades e institutos de investigación vietnamitas para formar recursos humanos altamente calificados. Explicó que las empresas manufactureras de Aichi y de Japón enfrentan una creciente escasez de mano de obra, por lo que la capacitación y la incorporación de trabajadores vietnamitas reviste especial importancia.



Asimismo, presentó el centro de innovación y emprendimiento "Station AI" y expresó el interés de fortalecer la cooperación con ministerios, universidades y centros de investigación de Vietnam, entre ellos la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi y la Universidad de Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh, en los ámbitos de la innovación y el emprendimiento.



Durante la reunión, Omura informó también que la prefectura de Aichi será sede de los XX Juegos Asiáticos (ASIAD) y de los V Juegos Paralímpicos Asiáticos, que se celebrarán entre septiembre y octubre próximos y reunirán a unos 20.000 atletas de 45 países y territorios, incluida la delegación de Vietnam./.