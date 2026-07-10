Vietnam y Corea del Sur fortalecen cooperación entre microempresas y pequeños comerciantes

Seúl (VNA) - La Oficina Comercial de Vietnam en Corea del Sur y la Federación de Microempresas de Corea (KFME) firmaron hoy un acuerdo de cooperación con el objetivo de fortalecer la conexión entre las microempresas y los pequeños comerciantes de ambos países, así como impulsar la cooperación económica y comercial bilateral.



La ceremonia tuvo lugar en la Embajada de Vietnam en Seúl y contó con la participación del embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho; representantes de las instituciones vietnamitas en el país; directivos de la KFME y representantes de las asociaciones sectoriales que integran la federación.



Durante el acto, el embajador Vu Ho destacó que la firma del acuerdo constituye un hito importante que refleja la voluntad de ambas partes de promover una cooperación más estrecha y efectiva entre las comunidades empresariales de Vietnam y Corea del Sur.



Subrayó que las pequeñas y microempresas representan un motor fundamental para el crecimiento económico de ambos países y afirmó que una mayor vinculación en este sector contribuirá a consolidar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Corea del Sur.



El acuerdo establece cuatro áreas prioritarias de cooperación: la conexión entre mercados, la promoción de la transformación digital y de los modelos de franquicia, el apoyo al emprendimiento juvenil y a las empresas emergentes, así como el asesoramiento jurídico y la orientación empresarial.



El diplomático reafirmó el compromiso de la Embajada y de la Oficina Comercial de Vietnam en Corea del Sur de colaborar estrechamente para garantizar la implementación efectiva de estas iniciativas en beneficio de las empresas de ambos países.



Por su parte, el presidente de la KFME, Song Chi Young, señaló que la firma del acuerdo marca el inicio del primer programa destinado a facilitar la expansión internacional de las microempresas surcoreanas. A su juicio, esta cooperación no solo fortalecerá los intercambios entre ambas partes, sino que también abrirá nuevas oportunidades para acceder a mercados emergentes y desarrollar modelos de crecimiento mutuamente beneficiosos.



Song destacó que Vietnam cuenta con importantes ventajas competitivas, como una población joven, un mercado dinámico y un elevado potencial de crecimiento, mientras que las microempresas surcoreanas aportan el valor de las marcas coreanas, capacidades tecnológicas y una amplia experiencia en el sector de los servicios.



Asimismo, propuso ampliar la cooperación en ámbitos como la promoción de las exportaciones, el comercio electrónico, los intercambios entre jóvenes empresarios y la transformación digital basada en inteligencia artificial (IA) y en la AI Transformation (AX).



También reiteró el compromiso de la KFME de apoyar a las empresas surcoreanas interesadas en ampliar sus operaciones en Vietnam y desarrollar modelos de cooperación con mayor competitividad en los mercados internacionales.



La firma del acuerdo se produce en un contexto de creciente fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Corea del Sur, en el que las microempresas y los pequeños comerciantes desempeñan un papel clave en la generación de empleo y el crecimiento económico de ambos países.



De acuerdo con el documento suscrito, ambas partes establecerán un mecanismo permanente de coordinación para intercambiar información de mercado, facilitar la conexión entre empresas y promover el comercio y la inversión. Asimismo, organizarán encuentros empresariales, ferias, exposiciones, seminarios y otras actividades de promoción comercial con el fin de ampliar las oportunidades de cooperación entre las empresas vietnamitas y surcoreanas.



Los representantes de las asociaciones sectoriales de la KFME expresaron además su interés en fortalecer la colaboración con organismos y empresas vietnamitas y reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Oficina Comercial de Vietnam en Corea del Sur para implementar eficazmente los acuerdos alcanzados, contribuyendo así a reforzar los intercambios económicos y comerciales entre ambos países.



La KFME es la organización legalmente reconocida que representa a las microempresas y a los pequeños comerciantes de Corea del Sur, agrupando a numerosas asociaciones sectoriales y organizaciones empresariales de todo el país. En la actualidad, la federación impulsa activamente la cooperación con organizaciones extranjeras, entre ellas Vietnam, con el propósito de apoyar a sus miembros en la búsqueda de oportunidades de inversión, negocios y expansión hacia nuevos mercados./.

VNA