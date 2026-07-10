Vietnam inicia construcción de sede del Centro Regional para la Lucha contra la Ciberdelincuencia de Asia-Pacífico

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam dio inicio hoy a la construcción de la sede del Centro Regional para la Lucha contra la Ciberdelincuencia de Asia-Pacífico, ubicada en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi.



El proyecto representa un paso significativo en la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (Convención de Hanoi) y reafirma el compromiso de Vietnam con el fortalecimiento de la cooperación internacional para promover un ciberespacio seguro, confiable y sostenible.



Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, el viceministro de Relaciones Exteriores Le Anh Tuan afirmó que el Centro aspira a consolidarse como una plataforma regional de referencia en materia de formación, investigación, asistencia jurídica e intercambio de conocimientos sobre la lucha contra la ciberdelincuencia.



Asimismo, señaló que la institución brindará apoyo a los países, especialmente a las naciones en desarrollo, en los procesos de ratificación, incorporación al derecho interno y aplicación de la Convención de Hanoi.



También contribuirá a fortalecer las capacidades de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades judiciales y los responsables de formular políticas para hacer frente a los desafíos cada vez más complejos del cibercrimen.



El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera estrecha con el Ministerio de Seguridad Pública y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el desarrollo del Centro, impulsando la cooperación internacional, promoviendo la participación de socios para el desarrollo, fortaleciendo los vínculos con los mecanismos de cooperación regional y global, e integrando sus actividades con la implementación de la Convención de Hanoi y otras iniciativas multilaterales relacionadas.



Por su parte, la representante de la UNODC, Delphine Schantz, calificó el inicio de las obras como un hito de gran relevancia tanto para Vietnam como para la región de Asia-Pacífico.



La funcionaria advirtió que la ciberdelincuencia constituye una de las amenazas transnacionales de seguridad de mayor crecimiento en la era digital, con impactos cada vez más profundos sobre las economías, las instituciones públicas y la vida cotidiana de los ciudadanos. En ese contexto, subrayó que la creación del Centro responde a una necesidad estratégica y oportuna, al tiempo que refleja el firme compromiso de Vietnam de reforzar su capacidad de respuesta y contribuir a la seguridad regional.



La representante de la UNODC, Delphine Schantz, interviene en la cita (Foto: bocongan.vn)



Schantz aseguró además que la UNODC continuará respaldando al Gobierno vietnamita durante el establecimiento y desarrollo del Centro, con el objetivo de maximizar su potencial y garantizar beneficios duraderos para toda la región de Asia-Pacífico.



A su vez, el viceministro de Seguridad Pública Pham The Tung recordó que el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UNODC han trabajado de manera coordinada para impulsar la creación del Centro Regional. Destacó que, mientras la Convención de las Naciones Unidas establece el marco jurídico global para la cooperación en la lucha contra la ciberdelincuencia, el Centro constituye una de las primeras iniciativas destinadas a traducir esos compromisos internacionales en acciones concretas, convirtiéndose en un puente de cooperación entre los países de la región y del resto del mundo.



Pham The Tung señaló que el inicio de la construcción representa únicamente el primer paso de un proyecto con amplias proyecciones. Según explicó, el Centro será un organismo clave para promover la aplicación efectiva de la Convención, apoyar a los Estados en su incorporación al derecho interno, fortalecer las capacidades de ejecución y ampliar la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.



Además, funcionará como un centro de intercambio de información, investigación, análisis y alerta temprana sobre las nuevas tendencias, modalidades y métodos empleados por los ciberdelincuentes. También reforzará la cooperación en las investigaciones y el tratamiento de casos transnacionales, contribuyendo a mejorar la eficacia de la aplicación de la ley en la región.



El Centro también está concebido como una institución dedicada a la formación, la investigación y el desarrollo de recursos humanos altamente especializados en ciberseguridad, investigación digital, ciencia de datos y aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la ciberdelincuencia. Asimismo, servirá como punto de encuentro para expertos, científicos y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, con el fin de compartir conocimientos, experiencias y fortalecer la capacidad de respuesta frente a las nuevas amenazas.



De igual manera, se proyecta como un foro multilateral de cooperación entre organismos de seguridad, organizaciones internacionales, empresas tecnológicas e instituciones académicas, orientado a fomentar el intercambio de experiencias, la transferencia de tecnología y el desarrollo de soluciones innovadoras para fortalecer la ciberseguridad y la confianza digital.



El viceministro subrayó que el Centro simboliza el espíritu de solidaridad, responsabilidad y cooperación internacional frente a los desafíos de la seguridad no tradicional, al tiempo que reafirma el compromiso de Vietnam de trabajar junto con la comunidad internacional para construir un ciberespacio pacífico, seguro, confiable y sostenible en beneficio de todos los países y sus ciudadanos.



Finalmente, Pham The Tung instó a la dirección del proyecto, a los inversionistas, las entidades supervisoras y las empresas constructoras a concentrar todos los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de los plazos previstos, la calidad de la obra, la seguridad laboral, la prevención de incendios y la protección del medio ambiente, con el objetivo de convertir el Centro en una infraestructura moderna y plenamente preparada para responder a las exigencias de la cooperación internacional y de la protección de la ciberseguridad en el nuevo contexto./.