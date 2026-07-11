Máximo dirigente insta a renovar métodos de trabajo para garantizar seguridad proactiva en cualquier situación

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, instó hoy a la Fuerza de Seguridad Popular a renovar su pensamiento y sus métodos de trabajo, anticiparse a la evolución de la situación, aplicar de manera decidida los avances científicos y tecnológicos y garantizar la seguridad de forma proactiva en cualquier escenario.



Al intervenir en una ceremonia con motivo del 80.º aniversario del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Popular (12 de julio de 1946), To Lam destacó las importantes contribuciones realizadas por la Fuerza de Seguridad Popular a la protección de la seguridad nacional y a la construcción y defensa de la Patria.



Señaló que el escenario internacional atraviesa profundas transformaciones y que las amenazas a la seguridad son cada vez más diversas y complejas. Además de los desafíos tradicionales, riesgos emergentes como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y las nuevas modalidades de ataque están redefiniendo la protección de la seguridad nacional.



Frente a este contexto, el máximo dirigente afirmó que la labor de protección no debe limitarse a salvaguardar al Partido, el Estado, el pueblo y la soberanía nacional, sino que también debe proteger los factores que impulsan el desarrollo del país, garantizando el funcionamiento estable de los sistemas económicos, sociales y tecnológicos, con la seguridad humana y la confianza social como pilares fundamentales.



Asimismo, destacó la necesidad de combinar la experiencia tradicional con los avances modernos para contener los riesgos antes de que escalen, evitar que las crisis se conviertan en pérdidas estratégicas y transformar, cuando sea posible, los desafíos en oportunidades.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, pronuncia un discurso durante la ceremonia. (Foto: VNA)

En ese sentido, instó a la Fuerza de Seguridad Popular a fortalecer su papel como organismo clave en el asesoramiento y la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional, renovar con urgencia sus métodos de trabajo, incorporar de forma decidida los avances científicos y tecnológicos y adaptar sus planes y estrategias para garantizar una seguridad proactiva en cualquier circunstancia.



También pidió ampliar el alcance de la protección de la seguridad bajo el principio de que "la seguridad acompaña al desarrollo", reforzando la protección en nuevos ámbitos y respondiendo de manera anticipada a las nuevas amenazas que enfrenta el país.



Subrayó la necesidad de organizar adecuadamente las fuerzas y los recursos para garantizar la seguridad en todos los sectores, consolidar la protección en las áreas emergentes, impulsar el desarrollo nacional, fortalecer la resiliencia del país y responder eficazmente a los riesgos y desafíos.



To Lam destacó que deben reforzarse especialmente la seguridad cultural e ideológica, la seguridad de la información y las comunicaciones, la ciberseguridad, la seguridad de los datos, la seguridad tecnológica, la seguridad económica y la seguridad de los trabajadores.



Asimismo, insistió en fortalecer la capacidad para prevenir la ciberguerra, la guerra cognitiva y la guerra de la información. También pidió mejorar las labores de inteligencia y asesoramiento estratégico para detectar de forma temprana posibles amenazas, hacer frente a las nuevas formas de vulneración de la seguridad nacional y preparar con antelación los recursos, las condiciones y los planes de respuesta.



El líder también hizo hincapié en la necesidad de intensificar la lucha contra el espionaje y las actividades subversivas mediante enfoques y métodos innovadores, actuando con firmeza contra las redes de espionaje, los elementos subversivos y los grupos opositores clave, incluidos aquellos que operan desde el extranjero.



Asimismo, instó a las fuerzas de seguridad a desempeñar un papel activo en las labores de bienestar social para abordar las causas profundas de los problemas de seguridad y destacó que la vigilancia debe mantenerse de forma permanente tanto en el territorio nacional como en el ciberespacio, el entorno digital y el ámbito de las relaciones internacionales.



To Lam reiteró que la construcción de una Fuerza de Seguridad Popular revolucionaria, profesional, de élite y moderna, que sea "la más disciplinada, la más leal y la más cercana al pueblo", constituye el pilar fundamental para salvaguardar la seguridad nacional en la nueva etapa.



Por su parte, el teniente general Pham The Tung, viceministro de Seguridad Pública, recordó que la Fuerza de Seguridad Popular nació en un momento especialmente complejo para el país, cuando el nuevo gobierno revolucionario debía hacer frente simultáneamente a amenazas internas y externas.



Destacó que la victoria sobre la organización contrarrevolucionaria en el número 7 de la calle Nhu Hau, el 12 de julio de 1946, marcó un hito histórico decisivo para la defensa del joven Estado revolucionario y dio origen a la conmemoración anual del Día Tradicional de la Fuerza de Seguridad Popular.



A lo largo de ocho décadas de formación, combate y desarrollo, la Fuerza de Seguridad Popular ha consolidado una tradición de lealtad absoluta al Partido, la Patria y el pueblo, caracterizada por el valor, el espíritu de sacrificio y el compromiso con la defensa de la independencia, la soberanía y la seguridad nacionales. La institución ha mantenido una estrecha relación con la población, fortaleciendo la unidad y la disciplina, previniendo y combatiendo todo tipo de delitos e incorporando de manera constante la ciencia y la tecnología a su labor.



Durante el acto, representantes de los oficiales retirados y de las nuevas generaciones de la Fuerza expresaron su reconocimiento a quienes los precedieron y reafirmaron su compromiso de seguir capacitándose, dominar las nuevas tecnologías, mantener una firme integridad política y cumplir con éxito todas las misiones encomendadas.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, coloca la Orden de la Estrella de Oro en la bandera tradicional de la Fuerza de Seguridad Popular. (Foto: VNA)

En el marco de la ceremonia, To Lam entregó la Orden de la Estrella de Oro a la Fuerza de Seguridad Popular, en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la causa revolucionaria del Partido y de la nación./.