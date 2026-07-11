Son La: Una clase de alfabetización muy especial en el corazón del bosque de Ta Xua

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La alumna Hang Thi Cha lee siguiendo las indicaciones del maestro en el libro de texto de idioma vietnamita de primer grado. (Foto: VNA)
La alumna Hang Thi Cha lee siguiendo las indicaciones del maestro en el libro de texto de idioma vietnamita de primer grado. (Foto: VNA)
El maestro Luong Van Duong es uno de los dos docentes encargados de impartir las clases de alfabetización. (Foto: VNA)
El maestro Luong Van Duong es uno de los dos docentes encargados de impartir las clases de alfabetización. (Foto: VNA)
El profesor Lo Van Huan trabaja en la escuela de Lang Sang desde hace más de 15 años, mientras que Song Thi Ly, de casi 50 años, es la estudiante de mayor edad del aula. (Foto: VNA)
El profesor Lo Van Huan trabaja en la escuela de Lang Sang desde hace más de 15 años, mientras que Song Thi Ly, de casi 50 años, es la estudiante de mayor edad del aula. (Foto: VNA)
El aula se vuelve única con la presencia de alumnas que ya son abuelas y de madres que asisten a las lecciones con sus hijos cargados a la espalda. (Foto: VNA)
El aula se vuelve única con la presencia de alumnas que ya son abuelas y de madres que asisten a las lecciones con sus hijos cargados a la espalda. (Foto: VNA)
Cada noche, las mujeres Mong de la aldea de Lang Sang se reúnen para asistir juntas a las clases de alfabetización. (Foto: VNA)
Cada noche, las mujeres Mong de la aldea de Lang Sang se reúnen para asistir juntas a las clases de alfabetización. (Foto: VNA)
Linternas en mano, las habitantes de Lang Sang caminan en la oscuridad rumbo a la escuela en busca del conocimiento. (Foto: VNA)
Linternas en mano, las habitantes de Lang Sang caminan en la oscuridad rumbo a la escuela en busca del conocimiento. (Foto: VNA)
Manos habituadas a sostener la azada y el machete para el trabajo agrícola se familiarizan ahora, con cierta timidez, con el lápiz. (Foto: VNA)
Manos habituadas a sostener la azada y el machete para el trabajo agrícola se familiarizan ahora, con cierta timidez, con el lápiz. (Foto: VNA)
Song Thi Khua y Hang Thi Cha asisten a las clases nocturnas acompañadas por sus hijos. (Foto: VNA)
Song Thi Khua y Hang Thi Cha asisten a las clases nocturnas acompañadas por sus hijos. (Foto: VNA)
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Son La: Una clase de alfabetización muy especial en el corazón del bosque de Ta Xua

En medio del bosque de uso especial de la comuna de Ta Xua, provincia vietnamita de Son La, el camino hacia la aldea de Lang Sang es tan estrecho que en muchos tramos solo cabe una motocicleta. Sin embargo, cada noche, el lugar se llena con el eco del deletreo de las mujeres de la etnia minoritaria Mong que aprenden a leer y escribir por primera vez. Desde hace varios años, esta aula mantiene sus luces encendidas con regularidad para abrir una esperanza de cambio a quienes antes pasaban el año entero con la azada en el campo sin haber tomado jamás un lápiz.

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