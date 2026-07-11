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El PMI manufacturero de Vietnam alcanza los 51,8 puntos en junio de 2026

El Índice de Gestores de Compras (PMI) de la industria manufacturera vietnamita, elaborado por S&P Global, se situó en 51,8 puntos en junio de 2026. Al mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos (el cual separa la expansión de la contracción), el indicador confirma una mejora sostenida de las condiciones de negocio en comparación con el mes anterior.

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VNA
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