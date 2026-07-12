Vietnam reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la solidaridad humanitaria

Hanoi (VNA) - Vietnam cerró una intensa semana diplomática con importantes avances en su agenda internacional, entre ellos el regreso de su misión humanitaria en Venezuela, la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y la celebración de relevantes encuentros multilaterales, consolidando su imagen como un socio confiable y un actor responsable en la escena global.



Hacia la firma del TLC con la AELC tras 14 años de negociaciones



Vietnam y los Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, anunciaron oficialmente el 2 de julio la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.



Durante la conferencia de prensa ordinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, celebrada el 9 de julio, la portavoz Pham Thu Hang señaló que este logro refleja los firmes esfuerzos y la determinación de ambas partes para avanzar hacia la firma del acuerdo, tras 14 años de negociaciones.



Vietnam apreció los resultados alcanzados con los países miembros de la AELC y destacó que el tratado constituye un hito en la estrategia del país para ampliar su red de acuerdos comerciales, elevando a 18 el número total de tratados de libre comercio suscritos y fortaleciendo la conectividad integral entre Vietnam y Europa.



La conclusión de las negociaciones fue posible tras 21 rondas oficiales. El TLC Vietnam-AELC es un acuerdo de nueva generación, integral, moderno y alineado con los más altos estándares internacionales.



Representantes de la AELC afirmaron que, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, fortalecer las relaciones con socios confiables como Vietnam reviste una importancia especial, al contribuir a mejorar el acceso a los mercados y ampliar las perspectivas de cooperación futura.



Cumplimiento ejemplar de una misión humanitaria



Tras el devastador terremoto de doble impacto que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026,, el Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas decidieron conceder una ayuda humanitaria de emergencia de 300 mil dólares para apoyar a las autoridades y al pueblo venezolanos en las labores de recuperación y normalización de la vida.



La misión vietnamita de búsqueda y rescate estuvo integrada por 124 efectivos del Ejército y del Ministerio de Seguridad Pública, acompañados de equipos especializados. Además, 50,6 toneladas de ayuda humanitaria fueron entregadas a las autoridades venezolanas en el aeropuerto.



Del 29 de junio al 6 de julio, la delegación trabajó de manera ininterrumpida, generalmente entre las 6:00 y las 20:00 horas, e incluso durante toda la noche cuando fue necesario, manteniéndose preparada para intervenir en cualquier momento a solicitud de las autoridades locales, pese a las difíciles condiciones sobre el terreno.



Durante la misión, el equipo localizó y entregó a las autoridades y familiares los cuerpos de 57 víctimas. Asimismo, mediante perros de rescate y equipos especializados, identificó 46 puntos con posibles víctimas, lo que permitió a las fuerzas venezolanas recuperar otros 38 cuerpos. Paralelamente, instaló un puesto médico de campaña que brindó atención y medicamentos gratuitos a 132 personas, entre residentes y miembros de los equipos internacionales de rescate.



Además de distribuir alimentos, insumos y medicamentos, la misión destinó parte de sus propias provisiones para asistir, en coordinación con las autoridades venezolanas, a tres de las zonas más afectadas, donde numerosas familias y niños habían perdido sus hogares. También ofreció consultas médicas gratuitas, entregó ayuda humanitaria y colaboró con los habitantes en el traslado de sus pertenencias.



El comandante general de la Milicia Bolivariana de Venezuela, Lockiby Benmontes, visitó la zona de operaciones para expresar su agradecimiento a la delegación vietnamita. Manifestó su emoción por la pronta respuesta de Vietnam y afirmó que el gesto del Partido y el Estado vietnamitas constituye una muestra del profundo espíritu de solidaridad y de la entrañable amistad entre ambos países.



En reconocimiento a su destacada contribución, las autoridades venezolanas concedieron a la delegación la Medalla "Héroe de Venezuela" de primera clase; la Medalla "Héroe de Venezuela" de segunda clase a sus 124 integrantes; y la Orden "Mérito al Servicio" al equipo canino de rescate.



La madrugada del 11 de julio, la misión regresó a Vietnam. Esa misma mañana, en la sede del Gobierno, el primer ministro Le Minh Hung presidió una ceremonia de reconocimiento y, junto con el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Phan Van Giang, entregó, en nombre del Partido y del Estado, altas condecoraciones, entre ellas la Orden de Defensa de la Patria y certificados de mérito del Primer Ministro, a los colectivos e individuos que cumplieron con excelencia la misión humanitaria en Venezuela.



Vietnam reafirma su papel como miembro activo y responsable de la ASEAN



Vietnam volvió a reafirmar durante la semana su papel como miembro activo y responsable de la ASEAN mediante una serie de destacadas actividades diplomáticas celebradas en Hanoi y Da Nang.



El XIII Foro de la Red de Seguridad y Salud Ocupacional de la ASEAN (ASEAN-OSHNET) en Da Nang (Foto: VNA)

En Hanoi se realizaron diversas actividades conmemorativas por el 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (12 de julio). Ambas partes repasaron cinco décadas de cooperación y desarrollo conjuntos, y coincidieron en que la tradicional amistad bilateral ha entrado en una nueva etapa, marcada por el establecimiento de la Asociación Estratégica Reforzada durante la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Filipinas los días 31 de mayo y 1 de junio pasado.



Entretanto, el 7 de julio se inauguró en Da Nang el XIII Foro de la Red de Seguridad y Salud Ocupacional de la ASEAN (ASEAN-OSHNET), bajo el lema de promover la transformación digital en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo.



El encuentro reunió a unos 120 delegados de los 11 países miembros, la Secretaría de la ASEAN, organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación Internacional de Inspección del Trabajo (IALI), así como representantes del sector empresarial.



El foro centró sus debates en cuatro prioridades: elaborar un marco común de políticas de la ASEAN para la aplicación de la transformación digital en la seguridad y salud ocupacional, conforme a las normas internacionales sobre ética de la inteligencia artificial y protección de datos; fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, especialmente en el uso de macrodatos, inteligencia artificial y plataformas digitales tripartitas; garantizar una transformación digital inclusiva que no deje atrás a los trabajadores informales, los empleados de plataformas digitales ni a las pequeñas y medianas empresas; y formular recomendaciones concretas para la Conferencia de Ministros de Trabajo de la ASEAN, con vistas a implementar el Plan de Acción de ASEAN-OSHNET para el período 2026-2030.



El año 2026 constituye un hito especial para Vietnam en el marco de ASEAN-OSHNET, al acoger por tercera vez este foro, tras las ediciones organizadas en 2006 y 2016./.