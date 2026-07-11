Economía

Seminario impulsa el comercio y la inversión entre Vietnam y Brasil

El embajador Bui Van Nghi informó que el intercambio comercial bilateral creció un 16,8% interanual en el primer semestre, alcanzando los 4,22 mil millones de dólares, mientras que el sector pesquero brasileño (ABRAPES) respaldó el fortalecimiento de las importaciones desde el país asiático.

El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, en el seminario. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, en el seminario. (Foto: VNA)

Buenos Aires (VNA) – La Embajada de Vietnam en Brasil organizó este jueves (hora local) un seminario sobre intercambio económico, comercial y de inversiones entre Hanoi y Brasilia, para actualizar la situación de la cooperación económica bilateral y analizar las oportunidades de mercado para ambos países.

El evento reunió a cerca de 70 participantes, entre representantes de organismos gubernamentales, la Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP), la Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Pesca (ABRAPES), además de asociaciones sectoriales, empresas, especialistas, investigadores y socios comerciales de ambos países.

Al intervenir en la cita, el embajador de Vietnam en Brasil, Bui Van Nghi, destacó que, el valor del intercambio comercio bilateral en el primer semestre del año alcanzó los 4,22 mil millones de dólares, un incremento interanual del 16,8%.

Las exportaciones brasileñas hacia Vietnam superaron los dos mil millones de dólares, con un crecimiento interanual del 16,6%, mientras que las importaciones procedentes de Vietnam ascendieron a 2,114 mil millones de dólares, un aumento de 17%.

El diplomático señaló que Brasil continúa siendo un proveedor estratégico para Vietnam de productos agrícolas, materias primas y bienes esenciales como soja, maíz, algodón, carne, celulosa, minerales y menas.

Por su parte, Vietnam exporta al mercado brasileño teléfonos móviles y componentes, computadoras, equipos electrónicos, maquinaria, productos textiles y de confección, calzado, muebles de madera, productos pesqueros y alimentos procesados.

A su juicio, esta complementariedad constituye una base sólida para ampliar no solo el comercio de mercancías, sino también la cooperación en inversiones, procesamiento industrial, logística, distribución, innovación tecnológica y cadenas de valor.


Valoró además el inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA) entre Vietnam y el Mercado Común del Sur (Mercosur).


En este contexto, propuso establecer mecanismos permanentes de intercambio de información entre gobiernos y empresas, fortalecer la cooperación entre los estados brasileños y las provincias vietnamitas, ampliar las alianzas en sectores como energías renovables, biocombustibles, logística, transformación digital, biotecnología e industria verde, y acelerar las negociaciones comerciales entre Vietnam y el bloque sudamericano.


Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación Brasileña para el Desarrollo de la Pesca (ABRAPES), Thamires Quinhões, afirmó que Vietnam se ha consolidado como un proveedor relevante de productos pesqueros para el mercado brasileño. Asimismo, subrayó que las empresas importadoras brasileñas respaldan un marco regulatorio transparente, estable, previsible y basado en criterios científicos.


La representante de ABRAPES expresó también el interés del sector empresarial brasileño
por reforzar la cooperación con las asociaciones, empresas y autoridades vietnamitas para intercambiar información técnica, promover el diálogo institucional y consolidar el papel de los productos pesqueros vietnamitas como una fuente complementaria de abastecimiento para Brasil./.

VNA
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En el acto de firma. (Fuente: VNA)

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