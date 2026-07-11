Política

Finalizan las labores de rescate tras el naufragio de una lancha turística en Phu Quoc

Las autoridades de Vietnam concluyeron el rescate tras el naufragio de una lancha turística en Phu Quoc, que dejó 15 turistas indios fallecidos.

Las fuerzas competentes movilizaron al máximo el personal y los medios disponibles para las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de la lancha turística en Phu Quoc. (Foto: baoangiang.com.vn)
Las fuerzas competentes movilizaron al máximo el personal y los medios disponibles para las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de la lancha turística en Phu Quoc. (Foto: baoangiang.com.vn)

An Giang, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia survietnamita de An Giang informaron que las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de una lancha turística ocurrido la tarde del 11 de julio en aguas de la isla de Phu Quoc han concluido, y que actualmente los esfuerzos se centran en atender las consecuencias del accidente y brindar asistencia médica a los sobrevivientes.

Hasta las 15:30 horas, los equipos de rescate habían logrado sacar del agua a 36 personas. El accidente dejó un saldo de 15 fallecidos (13 hombres y dos mujeres), todos de nacionalidad india.

Las autoridades provinciales ordenaron al Departamento de Salud y a los centros médicos de la zona especial de Phu Quoc proporcionar atención de urgencia y tratamiento a los heridos. Asimismo, en coordinación con la Policía provincial y las autoridades locales, se trabaja para determinar las causas de las muertes y cumplir con los procedimientos de conservación de los cuerpos: cinco permanecen en el Hospital General de Kien Giang y diez fueron trasladados al Hospital Cho Ray.

Las autoridades de Phu Quoc también asignaron a los establecimientos sanitarios la atención inicial de los afectados y organizaron alojamiento y manutención para facilitar su recuperación. Paralelamente, enviaron delegaciones para visitar a las víctimas y a sus familiares, expresar sus condolencias y ofrecer apoyo ante las pérdidas sufridas.

La Policía de An Giang encabeza, junto con las autoridades competentes, la inspección del lugar del accidente y la investigación para esclarecer las causas del siniestro, conforme a la legislación vigente. Además, revisará e inspeccionará las empresas dedicadas a la organización de excursiones turísticas por vía marítima en la zona especial de Phu Quoc, con el fin de detectar y sancionar estrictamente cualquier infracción.

Por otra parte, la provincia encomendó al Departamento de Turismo coordinar estrechamente con las autoridades diplomáticas competentes para aplicar las medidas de protección consular necesarias y brindar asistencia oportuna a los familiares de las víctimas, de acuerdo con la normativa vigente.

Según las autoridades locales, la embarcación, operada por la empresa Ocean Pearl Island, transportaba a 32 turistas indios y tres tripulantes cuando volcó en medio de fuertes olas y vientos mientras se dirigía desde la isla de May Rut Ngoai hacia el puerto de An Thoi. Como consecuencia del accidente, hasta las 15:00 horas del 11 de julio se había confirmado la muerte de 15 personas./.

VNA
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