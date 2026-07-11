Finalizan las labores de rescate tras el naufragio de una lancha turística en Phu Quoc

An Giang, Vietnam (VNA) – Las autoridades de la provincia survietnamita de An Giang informaron que las labores de búsqueda y rescate tras el vuelco de una lancha turística ocurrido la tarde del 11 de julio en aguas de la isla de Phu Quoc han concluido, y que actualmente los esfuerzos se centran en atender las consecuencias del accidente y brindar asistencia médica a los sobrevivientes.



Hasta las 15:30 horas, los equipos de rescate habían logrado sacar del agua a 36 personas. El accidente dejó un saldo de 15 fallecidos (13 hombres y dos mujeres), todos de nacionalidad india.



Las autoridades provinciales ordenaron al Departamento de Salud y a los centros médicos de la zona especial de Phu Quoc proporcionar atención de urgencia y tratamiento a los heridos. Asimismo, en coordinación con la Policía provincial y las autoridades locales, se trabaja para determinar las causas de las muertes y cumplir con los procedimientos de conservación de los cuerpos: cinco permanecen en el Hospital General de Kien Giang y diez fueron trasladados al Hospital Cho Ray.



Las autoridades de Phu Quoc también asignaron a los establecimientos sanitarios la atención inicial de los afectados y organizaron alojamiento y manutención para facilitar su recuperación. Paralelamente, enviaron delegaciones para visitar a las víctimas y a sus familiares, expresar sus condolencias y ofrecer apoyo ante las pérdidas sufridas.



La Policía de An Giang encabeza, junto con las autoridades competentes, la inspección del lugar del accidente y la investigación para esclarecer las causas del siniestro, conforme a la legislación vigente. Además, revisará e inspeccionará las empresas dedicadas a la organización de excursiones turísticas por vía marítima en la zona especial de Phu Quoc, con el fin de detectar y sancionar estrictamente cualquier infracción.



Por otra parte, la provincia encomendó al Departamento de Turismo coordinar estrechamente con las autoridades diplomáticas competentes para aplicar las medidas de protección consular necesarias y brindar asistencia oportuna a los familiares de las víctimas, de acuerdo con la normativa vigente.



Según las autoridades locales, la embarcación, operada por la empresa Ocean Pearl Island, transportaba a 32 turistas indios y tres tripulantes cuando volcó en medio de fuertes olas y vientos mientras se dirigía desde la isla de May Rut Ngoai hacia el puerto de An Thoi. Como consecuencia del accidente, hasta las 15:00 horas del 11 de julio se había confirmado la muerte de 15 personas./.

VNA