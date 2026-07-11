Vietnam fortalece políticas centradas en los jóvenes para avanzar hacia un desarrollo sostenible

Hanoi (VNA) – Ante los cambios demográficos mundiales, Vietnam intensifica sus esfuerzos para invertir en la juventud mediante políticas poblacionales centradas en las personas, reconociéndola como beneficiaria e impulsora del desarrollo sostenible.



En medio de profundos cambios en la economía, la sociedad, el medio ambiente, la tecnología y la demografía globales, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha elegido "Hacer realidad las esperanzas y aspiraciones de los jóvenes: hoy y en el futuro" como tema del Día Mundial de la Población 2026. Este tema subraya el creciente reconocimiento internacional de los jóvenes como la generación más numerosa de la historia y su papel crucial para abordar los desafíos demográficos e impulsar el desarrollo sostenible.



Desafíos demográficos que enfrenta Vietnam



Según el Informe Mundial sobre la Juventud 2026 de las Naciones Unidas (ONU), la población mundial supera los 8.200 millones de personas, incluyendo unos 1.300 millones de personas de entre 15 y 24 años. Sin embargo, los jóvenes representan ahora una proporción cada vez menor de la población mundial, pasando del 17,8% en 2000 al 15,6% en 2025, y se prevé que disminuyan al 13,3% para 2050.



A pesar de su potencial, muchos jóvenes siguen enfrentándose a obstáculos para acceder a la educación, el empleo, la atención médica y las oportunidades de desarrollo, además de lidiar con el cambio climático, la transformación digital y las incertidumbres socioeconómicas. Estas tendencias ponen de manifiesto la necesidad de una mayor inversión en la juventud para ayudar a los países a adaptarse al cambio demográfico.



El viceministro de Salud, Do Xuan Tuyen, afirmó que Vietnam cuenta actualmente con casi 70 millones de personas de entre 15 y 64 años, lo que le otorga al país la ventaja de una estructura demográfica favorable. Esto representa una valiosa oportunidad para mejorar la calidad de su fuerza laboral, impulsar el crecimiento económico y apoyar el desarrollo nacional.



Sin embargo, el retraso en la edad del matrimonio, la disminución de la fecundidad y el creciente número de jóvenes que optan por no tener hijos plantean desafíos a largo plazo, como la escasez de mano de obra, el envejecimiento acelerado de la población y la creciente presión sobre el desarrollo socioeconómico. Otras preocupaciones incluyen el desequilibrio en la proporción de sexos al nacer, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil en algunas comunidades de minorías étnicas. Cabe destacar que la población de Vietnam está envejeciendo a un ritmo cada vez más acelerado.



Según Do Xuan Tuyen, mientras que en 2024 había una persona mayor por cada dos niños, se prevé que en las próximas cinco décadas haya cuatro personas mayores por cada dos niños. Estos cambios demográficos no solo afectarán la política demográfica, sino que también tendrán un impacto directo en la calidad de la fuerza laboral, el sistema de seguridad social y los objetivos de desarrollo sostenible del país. En respuesta a estos nuevos desafíos, los jóvenes no solo son los principales beneficiarios de las políticas demográficas, sino también una fuerza clave para ayudar a alcanzar los objetivos demográficos y de desarrollo del país.

Un trabajador sanitario realiza controles médicos y ofrece asesoramiento nutricional a niños de la minoría étnica Bru-Van Kieu en la provincia de Quang Tri (Foto: VNA)

Dao Nhat Duy, vicepresidente de la Federación de la Juventud de Vietnam en la provincia de Hung Yen, afirmó que la educación demográfica, la atención médica reproductiva y prematrimonial, y la construcción de familias felices deberían ayudar a los jóvenes a desarrollar un mayor sentido de responsabilidad hacia sí mismos, sus familias y la sociedad. También hizo hincapié en la necesidad de modernizar la comunicación a través de plataformas digitales y redes sociales para conectar mejor con el público joven y promover información fiable.



Empoderar a los miembros de las organizaciones juveniles y a los jóvenes para que participen activamente en campañas de sensibilización pública contribuirá a fomentar estilos de vida responsables, lo que a su vez mejorará la calidad de la población y la de la futura fuerza laboral, afirmó.



Promoción de políticas centradas en las personas



Los países están pasando cada vez más de políticas centradas en el tamaño de la población a enfoques centrados en las personas que salvaguardan los derechos individuales a la educación, la salud, el empleo y la vida familiar. Este es también un enfoque recomendado por muchas organizaciones internacionales para la formulación de políticas demográficas.



La coordinadora residente de la ONU en Vietnam, Pauline Tamesis, declaró que cuando los jóvenes tienen acceso a una educación de calidad, empleos dignos, vivienda asequible, atención médica e igualdad de oportunidades para compartir las responsabilidades familiares, están mejor preparados para construir la vida y las familias a las que aspiran. Cuando estas condiciones no están garantizadas, los jóvenes se enfrentarán a obstáculos para alcanzar sus aspiraciones, y ninguna sociedad puede prosperar en tales circunstancias.



Señaló que Vietnam se encuentra en una etapa crucial de la transición demográfica, beneficiándose de la generación de jóvenes más numerosa de su historia, al tiempo que entra en un período de rápido envejecimiento de la población. Dado que el dividendo demográfico no durará indefinidamente, invertir en la juventud debe considerarse una responsabilidad compartida por toda la sociedad.



Vietnam también está implementando este enfoque mediante el perfeccionamiento continuo de sus políticas de población, dijo y afirmó que la Asamblea Nacional de la XV Legislatura aprobó la Ley de Población y el Programa Nacional de Metas en Salud, Población y Desarrollo para el período 2026-2035, lo que proporciona un marco legal más sólido para las políticas demográficas a nivel nacional.



Solicitó una implementación efectiva de la nueva ley y del programa nacional de metas, una comunicación pública más sólida, una mayor aplicación de las tecnologías digitales, una mejor previsión demográfica y una coordinación más estrecha entre los ministerios y las localidades para garantizar recursos suficientes y una ejecución eficaz de las políticas.



A medida que Vietnam se adapta al cambio demográfico, los expertos sostienen que empoderar a los jóvenes mediante la educación, la salud, el empleo y el apoyo familiar será esencial para transformar la ventaja demográfica del país en un motor para su desarrollo sostenible./.